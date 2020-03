La BCE laisse son bazooka au placard (M&G Investments)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

« L'absence totale de baisse des taux d'intérêt - contrairement à la Fed et à la Banque d'Angleterre - nous rappelle brutalement qu'avec un taux de dépôt déjà à -0,5 %, la BCE dispose d'une marge de manœuvre nettement inférieure à celle des autres banques centrales ». C’est ce que constate Wolfgang Bauer, gérant Fixed Income chez M&G Investments.Des mesures supplémentaires - à savoir des conditions plus favorables pour une nouvelle série de LTROs et d'achats nets d'actifs de 120 milliards d'euros jusqu'à la fin de l'année - n'ont pas réussi à apaiser les marchés.Le sentiment d'aversion pour le risque s'est considérablement intensifié à la suite des annonces de la BCE, lorsque l'iTraxx Xover (un indicateur de risque sur les obligations à haut rendement européennes) a bondi d'environ 120 points de base atteignant alors les niveaux connus en 2012, relève l'expert.Alors que la politique monétaire de la BCE semble toucher à sa fin, Christine Lagarde a souligné l'importance d'une réponse budgétaire ferme et coordonnée pour faire face à l'impact de la situation Covid-19 sur l'économie européenne, conclut Wolfgang Bauer.