Communiqué de presse

20 mai 2020

La BCE lance une consultation publique relative à un guide sur les risques liés au climat et à l'environnement

La BCE invite le secteur bancaire et les autres acteurs concernés à soumettre leurs commentaires

Il est attendu des banques qu'elles intègrent les risques liés au climat et à l'environnement dans leur stratégie opérationnelle, leur gouvernance, leur gestion des risques et leur communication

La période de consultation s'achèvera le 25 septembre 2020, à minuit (heure d'Europe centrale)

La Banque centrale européenne (BCE) publie ce jour, pour consultation, un guide expliquant comment elle attend des banques qu'elles assurent une gestion sûre et prudente des risques liés au climat et à l'environnement et une communication transparente de ces risques dans le cadre prudentiel actuel. La BCE souhaite que les banques tiennent compte de ces risques, qui influent sur les catégories existantes de risques prudentiels et peuvent avoir des effets considérables sur elles comme sur l'économie réelle.

Le guide précise les attentes de la supervision bancaire de la BCE concernant les modalités de prise en compte, par les banques, des risques liés au climat et à l'environnement dans leurs dispositifs de gouvernance et de gestion des risques et lors de la formulation et de la mise en œuvre de leurs stratégies opérationnelles. Il souligne également que la BCE attend davantage de transparence de la part des banques à travers l'amélioration de leur communication sur le climat et l'environnement.

