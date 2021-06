La BCE lance une consultation sur la révision de son Guide relatif à l'évaluation de l'honorabilité et de la compétence 2021

Communiqué de presse

15 juin 2021

La BCE lance une consultation sur la révision de son Guide relatif à l'évaluation de l'honorabilité et de la compétence

La BCE publie un Guide révisé relatif à l'évaluation de l'honorabilité et de la compétence et un nouveau questionnaire d'honorabilité et de compétence pour consultation publique

La nouvelle approche vise à renforcer le processus global, à expliquer l'approche de la BCE en matière de diversité et à introduire les attentes des autorités prudentielles en matière de risques liés au climat et à l'environnement

La consultation commence ce jour et s'achèvera le 2 août 2021

La Banque centrale européenne (BCE) lance aujourd'hui une consultation publiquesur le projet d'une version révisée et plus complète de son Guide relatif à l'évaluation de l'honorabilité et de la compétence et sur un nouveau questionnaire d'honorabilité et de compétence. Les nouvelles versions remplaceront à terme les versions existantes du guide (datant de mai 2018) et du questionnaire (datant de 2016).

Les améliorations intégrées dans les documents visent à relever les exigences, à accroître la transparence et à améliorer la qualité et l'efficacité des évaluations et des processus relatifs à l'honorabilité et à la compétence. Elles introduisent également les attentes des autorités prudentielles en matière de risques liés au climat et à l'environnement et expliquent l'approche de la BCE en matière de diversité.

En particulier, le projet de guide relatif à l'honorabilité et à la compétence propose d'examiner plus attentivement les constats prudentiels graves susceptibles d'avoir une incidence sur les qualités requises d'une personne nommée, même lorsque cette dernière n'en exercera pas la responsabilité directe mais devra répondre personnellement d'une bonne gestion et d'une prise de décision adéquate conjointement avec les autres membres du conseil d'administration.

