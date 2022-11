La BCE met en garde contre l'impact potentiel sur l'économie de la taxe bancaire espagnole

Par Jesús Aguado

En juillet, la coalition de gauche au pouvoir en Espagne a présenté un projet de loi, toujours débattu au Parlement, visant à créer un prélèvement temporaire sur les banques afin de lever 3 milliards d'euros d'ici 2024.

"Si la capacité des créanciers à atteindre des positions de capital adéquates est endommagée, cela pourrait compromettre la transmission harmonieuse des mesures de politique monétaire à l'économie au sens large", a déclaré la BCE.

La raison pour laquelle le gouvernement a imposé cette taxe était de contribuer à compenser la hausse du coût de la vie des ménages vulnérables à un moment où les créanciers bénéficiaient déjà de taux d'intérêt plus élevés.

Les banques ont toutefois mis en garde contre l'impact négatif sur le crédit à un moment où la récession menace et où les créanciers pourraient être contraints de constituer davantage de provisions pour faire face à la crise.

Deux sources ayant une connaissance directe de la question ont déclaré à Reuters le mois dernier que la BCE était sur le point d'avertir de l'impact négatif sur la solvabilité des banques espagnoles et d'un coût plus élevé du crédit.

Les gouvernements ne sont pas obligés d'agir sur la base des avis de la BCE, mais la plupart modifient leurs propositions dans le cas d'avertissements susceptibles d'être considérés comme une évaluation négative.

Une source gouvernementale a déclaré que l'administration analyserait l'avis de la BCE en détail, mais qu'elle avait pris en compte tous les aspects techniques soulignés par la BCE avant de proposer la taxe et que les bénéfices croissants des banques soutenaient l'idée que le secteur était dans une position très solide en termes de solvabilité.

Jeudi, la BCE a également mentionné l'impact spécifique potentiel de la taxe sur la rentabilité des banques et a déclaré que l'Espagne devait "veiller à ce que son application ne présente pas de risques pour la stabilité financière, la résilience du secteur bancaire et l'octroi de crédits."

L'autorité de surveillance a déclaré que cela était particulièrement pertinent dans l'environnement économique actuel, qui "se caractérise par une forte incertitude et des provisions pour pertes sur prêts plus élevées en raison d'un ralentissement marqué prévu de l'activité économique réelle", et que les banques ne devaient donc pas nécessairement profiter des conditions actuelles du marché.

Dans ce contexte, les créanciers pourraient devenir "moins aptes à absorber les risques potentiels de ralentissement économique".

La taxe bancaire comprend une charge de 4,8 % sur les revenus nets d'intérêts et les commissions nettes des banques au-delà d'un seuil de 800 millions d'euros, ce qui exclut les petits créanciers espagnols et les unités des banques étrangères en Espagne.

À ce sujet, la BCE a déclaré que l'application de la taxe uniquement à certains créanciers espagnols pourrait fausser la concurrence sur le marché et nuire à l'égalité des conditions de concurrence.

Bien que le projet de loi espagnol vise à éviter de répercuter les coûts sur les clients, la BCE a déclaré qu'elle "attend généralement des créanciers qu'ils reflètent dans la tarification des prêts tous les coûts pertinents, y compris les considérations fiscales".