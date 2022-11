La BCE ne doit pas arrêter les hausses de taux avant le pic de l'inflation sous-jacente, selon Villeroy

La BCE a augmenté ses taux d'un total de 200 points de base pour les porter à 1,5 % en seulement trois mois, soit le rythme de hausse le plus rapide jamais enregistré. Les marchés les voient culminer à environ 3 % l'année prochaine, ce qui suggère qu'une nouvelle série de hausses est encore à venir pour dompter une inflation rapide et généralisée.

"Tant que l'inflation sous-jacente n'a pas clairement atteint un pic, nous ne devrions pas nous arrêter sur les taux", a déclaré lundi le journal citant le gouverneur de la banque centrale française, François Villeroy de Galhau.

Comme dans une grande partie du monde, l'inflation de la zone euro a grimpé en flèche cette année en raison des coûts énergétiques élevés, mais même la croissance sous-jacente des prix, qui filtre les prix volatils des aliments et des carburants, a atteint 5 % en octobre, soit plus du double de l'objectif de 2 % de la BCE.

L'inflation globale, qui a bondi à un niveau record de 10,7 % le mois dernier, pourrait atteindre un pic au "premier semestre" de 2023, a ajouté M. Villeroy, avertissant qu'il faudrait deux à trois ans pour ramener l'inflation à l'objectif de la BCE.

Les hausses rapides de taux ont toutefois placé la BCE près du taux dit neutre, une marque non définie vue quelque part entre 1,5 % et 2 %, où la banque centrale des 19 pays utilisant l'euro ne stimule ni ne ralentit la croissance.

"Nous ne sommes pas loin du taux neutre, au-delà duquel notre rythme de hausse pourrait être plus souple et peut-être plus lent", a déclaré M. Villeroy dans une interview accordée à l'Irish Times.

Les marchés s'attendent maintenant à une hausse des taux de 50 points de base en décembre, après deux hausses consécutives de 75 points de base, qui sera suivie d'une autre hausse de 50 points de base en février.