La BCE ne se laissera pas influencer par les politiques budgétaires, dit Villeroy

Le gouverneur de la Banque de France, qui s'exprimait lors d'une conférence organisée par le Forum économique international des Amériques au siège de l'OCDE, a estimé en outre que, dans la phase de croissance actuelle, le recours à une hausse de l'endettement public pour doper les économies n'était pas "un remède, mais un mal".

"Il ne saurait y avoir de prédominance budgétaire et d'influence de quelque politique budgétaire nationale sur notre politique monétaire commune", a dit François Villeroy de Galhau, qui est membre du conseil des gouverneurs de la BCE.

"Notre mandat principal, en tant que gouverneur, est la stabilité des prix et la politique monétaire est ciblée sur la stabilité des prix", a-t-il ajouté. "Les problèmes de stabilité financière doivent être traités d'abord et avant tout par des mesures macroprudentielles".

Cette mise au point intervient au moment où les marchés financiers s'inquiètent des mesures budgétaires annoncées par le nouveau gouvernement de coalition italien, qui contreviennent aux règles européennes.

"Je ne souhaite pas qu'après avoir surmonté la crise grecque nous retombions dans la même crise en Italie", a notamment déclaré lundi le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

Plus généralement, François Villeroy de Galhau a estimé que, "en phase de croissance comme on l'est actuellement, plus de dette publique n'est pas un traitement, c'est un mal".

"Je le souligne pour mon pays, la France, mais c'est vrai aussi pour l'Italie et même aussi pour les Etats-Unis"

