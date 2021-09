Communiqué de presse

13 septembre 2021

La BCE nomme Isabel Vansteenkiste directrice générale des Relations internationales et européennes

Isabel Vansteenkiste prendra ses nouvelles fonctions le 1 er novembre 2021.

novembre 2021. Mme Vansteenkiste succède à Hans-Joachim Klöckers qui prendra sa retraite de la BCE le 31 octobre 2021.

Le Directoire de la Banque centrale européenne (BCE) a nommé Isabel Vansteenkiste directrice générale des Relations internationales et européennes. Cette direction générale est chargée du suivi et des prévisions concernant les tendances économiques mondiales et elle apporte une assistance au Directoire en préparant ses positions de principe sur les questions internationales et celles concernant l'UE/la zone euro et en organisant ses réunions avec, par exemple, le Fonds monétaire international (FMI), les ministres des Finances et les gouverneurs de banque centrale du G7 et du G20, ainsi qu'avec les ministres des Finances de l'UE et de la zone euro (Ecofin et Eurogroupe).

Mme Vansteenkiste est actuellement directrice générale adjointe de la Politique monétaire ; auparavant, elle occupait le poste de directrice générale adjointe des Questions économiques. Le 1er novembre 2021, elle succèdera à Hans-Joachim Klöckers en tant que directrice générale des Relations internationales et européennes.

M. Klöckers, qui prend sa retraite après plus de vingt-trois années à la BCE, occupe le poste de directeur général des Relations internationales et européennes depuis mars 2018 ; précédemment, il a assumé les fonctions de directeur de la Politique monétaire, de directeur général adjoint des Questions économiques et de directeur général de la Conjoncture. Avant de rejoindre la BCE, il a travaillé à l'Institut monétaire européen et au Secrétariat du Comité des gouverneurs à Bâle, tous deux chargés de mener les travaux techniques préliminaires à la mise en place de la BCE. Auparavant, il a également travaillé à la Deutsche Bundesbank. M. Klöckers est titulaire d'un doctorat en économie de l'université de Fribourg/Breisgau.

