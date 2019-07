La BCE peut apporter un soutien accru si nécessaire, selon Lane

"Notre évaluation a conclu que (notre) politique dans son ensemble a été efficace et qu'un assouplissement supplémentaire peut être apporté si nécessaire pour accomplir notre mandat", a-t-il dit lors d'une conférence à Helsinki. "Nous pouvons apporter un assouplissement monétaire accru si cela est nécessaire pour atteindre notre objectif."

"La BCE doit toujours être ouverte à de nouvelles idées et de nouvelles méthodes tirées de la recherche interne et externe et d'exemples de meilleures pratiques venues du monde entier", a-t-il ajouté.