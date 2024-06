FRANCFORT, 10 juin (Reuters) - Les taux d'intérêt ne sont pas sur une trajectoire baissière linéaire et les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) pourraient attendre plus d'une réunion avant de réduire à nouveau leur niveau, a déclaré la présidente de l'institution monétaire, Christine Lagarde, dans un entretien accordé à plusieurs médias européens.

La BCE a annoncé la semaine dernière sa première baisse des coûts d'emprunt dans un cycle de resserrement monétaire entamé en juillet 2022, mais n'a pas décidé d'assouplir davantage sa politique, compte tenu de la croissance élevée des salaires et d'un nouveau relèvement des prévisions d'inflation.

"Nous avons pris la décision appropriée, mais les taux d'intérêt ne sont pas pour autant sur une trajectoire baissière linéaire. Il pourra y avoir des périodes où nous les maintiendrons à nouveau à leur niveau", a déclaré Christine Lagarde aux journaux Expansión, Handelsblatt, Il Sole 24 Ore et Les Échos.

Lorsqu'on lui a demandé si cela signifiait que la BCE pourrait maintenir ses taux plus longtemps au-delà de la prochaine réunion, elle a répondu: "C'est une possibilité".

Les marchés s'attendent désormais à un peu plus d'une baisse des taux sur les quatre réunions restantes de la BCE en 2024 et entre 3 et 4 réductions jusqu'à la fin de 2025.

Bien que la présidente de la BCE n'ait pas explicitement déclaré que l'institution maintiendrait les taux d'intérêt à leur niveau actuel en juillet, elle a fait valoir que de nouvelles réductions dépendaient d'une série d'indicateurs concernant les salaires et les bénéfices des entreprises, qui ne seront disponibles qu'à l'approche de la réunion de septembre.

"Nous aurons besoin de davantage de données, notamment concernant les salaires, la hausse des bénéfices unitaires - et la mesure dans laquelle ils absorberont une partie des coûts de la main-d'oeuvre -, ainsi que la productivité", a-t-elle déclaré.

(Reportage Balazs Koranyi ; version française Diana Mandiá)