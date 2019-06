La BCE pourrait financer la transition énergétique, observe M&G Investments

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Depuis plusieurs mois, de nombreuses personnalités de la sphère économique, comme le célèbre économiste Olivier Blanchard, envisagent la possibilité d’un changement de paradigme des politiques économiques, observe Florent Delorme, chef économiste chez M&G Investments. Ainsi semble se constituer progressivement un consensus autour de la nécessité de maintenir les taux bas pour faciliter l’investissement dans les infrastructures, notamment les infrastructures vertes. Certains en appellent même à un financement direct par la Banque Centrale Européenne d’un plan de transition énergétique.Cette évolution de la doctrine économique répond à la situation de croissance et d'inflation faibles observée en zone euro.Un plan massif d'investissements dans les infrastructures, soutenu par la BCE, permettrait de stimuler la croissance, l'inflation et la productivité tout en répondant aux impératifs écologiques, souligne Florent Delorme.En achetant à des taux faibles des Green Bonds, la BCE accompagnerait le secteur privé dans le déploiement des investissements verts. C'est une version de la théorie " helicopter money " visant à orienter la création monétaire vers l'économie réelle. Cette variante peut susciter une large approbation car les questions climatiques font l'objet d'un certain consensus.La classe politique n'est pas en reste et les partisans d'une plus forte implication de la puissance publiques sont nombreuses, poursuit Florent Delorme. Le 30 avril dernier, Donald Trump a réclamé un nouveau Quantitative Easing qui lui permettra de financer facilement le déficit fédéral et notamment de favoriser le déploiement d'un plan d'investissement en infrastructures aux USA.Du côté démocrate, l'étoile montante du parti, Alexandria Ocasio-Cortez, milite pour un " new deal vert " associant déficit public, investissement dans les infrastructures et financement du déficit par la Réserve Fédérale.En France, l'idée d'un financement de la transition énergétique par la BCE figure explicitement dans le programme de EELV pour les élections européennes. La liste PS-Place Publique milite quant à elle pour l'application du Pacte Finance-Climat.A noter que le site internet de ce projet mentionne des soutiens politiques venant de multiples horizons, parmi lesquels Daniel Cohn-Bendit, Jean-Pierre Raffarin, Laurence Parisot, Pascal Lamy, Christian Estrosi, Anne Hidalgo, Martine Aubry, Enrico Letta.Les projets d'infrastructures soutenus par la puissance publique seront donc sans doute un élément clé de l'économie mondiale des dix prochaines années. Ces politiques d'inspiration keynésienne seront-elles à l'origine d'un regain d'inflation ?Peut-être, mais les pressions déflationnistes que la mondialisation engendre sont telles que les économistes semblent prêts à prendre le risque de la création monétaire, conclut Florent Delorme.