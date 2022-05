La BCE pourrait ne pas relever ses taux en Juillet d'après Fabio Panetta, membre du directoire

La Banque centrale européenne ne devrait pas relever ses taux d'intérêt en juillet, même si les perspectives d'inflation suggèrent qu'elle peut réduire progressivement son soutien à l'économie, a déclaré Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, au journal italien La Stampa.

Alors qu'un nombre croissant de décideurs de la BCE plaident en faveur d'une hausse des taux lors de la réunion de politique générale du 21 juillet, M. Panetta a souligné la disponibilité, après cette réunion, de données sur la croissance économique de la zone euro au deuxième trimestre.

"Il serait imprudent d'agir sans avoir d'abord vu les chiffres précis du PIB pour le deuxième trimestre et de discuter de nouvelles mesures sans avoir une compréhension complète de la façon dont l'économie pourrait se développer", a déclaré La Stampa jeudi, citant Panetta. "Cela ne fait pas une grande différence que ce soit deux ou trois mois plus tôt ou plus tard", a-t-il ajouté dans l'interview accordée au journal.

Les marchés financiers ont prévu un mouvement de 20 points de base en juillet.

Considéré comme l'une des colombes les plus en vue au sein du conseil des gouverneurs de la BCE, M. Panetta préconise depuis longtemps la prudence dans la suppression du soutien à l'économie, craignant qu'une action trop rapide ne compromette des années d'efforts pour relancer l'inflation. Or, les prix à la consommation dans la zone euro s'envolent. En avril, ils étaient supérieurs de 7,5 % à ceux de l'année précédente, et même l'inflation sous-jacente est près de deux fois supérieure à l'objectif de 2 % de la BCE. Cela a incité de nombreux collègues de M. Panetta à préconiser une action plus rapide de la BCE. Même Panetta a plaidé en faveur d'une éventuelle augmentation du taux directeur de la BCE, qui est négatif depuis 2014.

"Avec une inflation réelle et attendue à moyen terme autour de 2 %, nous pouvons réduire progressivement le niveau d'accommodation monétaire", a-t-il déclaré.

La prochaine réunion de la BCE aura lieu le 9 juin, et il est probable qu'elle décide de mettre fin aux achats d'obligations, connus sous le nom d'assouplissement quantitatif, à la fin du mois de juin. Elle pourrait également donner des indices sur sa première hausse de taux depuis plus de dix ans, mais aucune décision sur les taux n'est considérée comme probable à ce moment-là.