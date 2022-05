La BCE pourrait présenter son plan de relèvement des taux pour les prochains mois en juin -Mller

La Banque centrale européenne devrait relever ses taux d'intérêt, qui sont actuellement à leur plus bas niveau, en juillet, mais elle pourrait déjà exposer ses prévisions de taux pour les mois à venir lors de sa réunion du 9 juin, a déclaré Madis Mller, responsable de la politique de la BCE.

Avec une inflation record de 7,5 % dans la zone euro, soit près de quatre fois l'objectif de la BCE, la pression s'accroît sur la banque pour qu'elle récupère les mesures de relance et plusieurs responsables politiques font pression pour une "normalisation" plus rapide, y compris la fin des achats d'actifs et des hausses de taux.

Dans un premier temps, les achats d'obligations doivent prendre fin début juillet, comme le stipulent les directives de la banque, mais il est également possible d'avancer cette étape, selon M. Mller, qui est le gouverneur de la banque centrale d'Estonie.

"Nous pourrions même discuter si nous devrions mettre fin aux achats quelques semaines plus tôt", a déclaré Mller. "Le véritable enjeu est la hausse des taux d'intérêt et nous ne devrions pas avoir beaucoup de retard là non plus."

"Les données récentes confirment que l'orientation de la politique monétaire n'est pas appropriée compte tenu de la situation de l'inflation et des prévisions d'inflation", a déclaré Mller dans une interview à Reuters.

Alors qu'une hausse des taux en juin briserait la promesse de la banque de mettre fin aux achats d'obligations en premier, la BCE pourrait déjà envoyer un signal fort le 9 juin sur l'imminence d'une hausse des taux, qui serait la première en plus d'une décennie.

"Je ne suis pas sûr que nous devrions décider d'une hausse des taux d'intérêt à ce moment-là (en juin)", a déclaré Mller. "Mais nous pourrions peut-être indiquer nos attentes en matière de taux d'intérêt. De mon point de vue, nous pourrions axer la réunion suivante (le 21 juillet) sur les taux d'intérêt."

Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE, et Joachim Nagel, chef de la Bundesbank, voix influentes au sein du conseil des gouverneurs chargé de fixer les taux, ont tous deux plaidé en faveur d'une hausse des taux en juillet, tout comme une foule d'autres responsables politiques.

TAUX POSITIFS

La première hausse devrait ensuite être suivie de plusieurs autres cette année et le taux de dépôt, actuellement à moins 0,5 %, pourrait revenir en territoire positif d'ici la fin de l'année, a ajouté M. Mller.

"Même si nous procédons par incréments de 25 points de base, nous pourrions arriver à un taux positif d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, un incrément de 25 points de base serait approprié."

La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine a augmenté ses taux de 50 points de base et des mesures similaires sont probables lors de ses deux prochaines réunions. Mais le marché de l'emploi européen est plus frais et la guerre en Ukraine a eu un impact plus important sur la zone euro de 19 pays, la BCE peut donc se permettre d'être plus graduelle.

Les marchés tablent actuellement sur 90 points de base de hausse des taux pour le reste de l'année, soit entre trois et quatre mouvements de 25 points de base.

M. Mller a déclaré qu'il n'était pas inquiet de l'écart croissant entre les rendements du cœur et de la périphérie du bloc, car il s'agit d'une réaction naturelle et attendue des marchés.

La banque doit néanmoins contenir tout élargissement "injustifié" des écarts, même si elle ne doit pas pré-engager un nouvel outil pour faire face aux turbulences du marché.

"Lorsqu'il s'agit de spécifier comment un tel outil fonctionnerait, je ne suis pas sûr que nous puissions le faire à l'avance", a déclaré Mller. "Il doit être conçu spécifiquement en fonction de la nature de la situation en cours."

