La BCE pourrait relever ses taux d'intérêt jusqu'à zéro cette année - Wunsch

La BCE maintient ses taux en territoire négatif depuis 2014 et ne les a pas relevés depuis plus de dix ans, mais une poussée de l'inflation rend désormais de plus en plus d'actualité une augmentation du taux de dépôt de moins 0,5 %.

"Sur la base des perspectives actuelles, donc avec une croissance économique positive, nous allons relever les taux d'intérêt à 0 d'ici la fin de l'année", a déclaré Wunsch au magazine belge Knack. "C'est en fait une évidence pour moi".

"Mais je dois dire que même au sein de la BCE, il n'y a pas eu de discussion sur le relèvement des taux d'intérêt", a-t-il ajouté.

L'inflation a atteint un niveau record de 7,5 % le mois dernier en raison de la flambée des prix du pétrole, mais certains responsables politiques continuent d'affirmer que les tendances sous-jacentes sont faibles et que la croissance des prix pourrait repasser sous l'objectif de 2 % de la BCE à moyen terme.

Wunsch a adopté un point de vue différent, affirmant que l'objectif, même à plus long terme, a été essentiellement atteint, et qu'il est donc temps pour la BCE de réduire les mesures de stimulation extraordinaires.

Il a également déclaré que les taux pourraient finalement culminer à 1,5 % ou 2 %, au-dessus du 1 % anticipé par les marchés.

Les gouverneurs des banques centrales d'Allemagne, des Pays-Bas et d'Autriche, tous considérés comme les plus conservateurs au sein du Conseil des gouverneurs chargé de fixer les taux, ont également plaidé en faveur d'une hausse des taux ces dernières semaines, ce qui suggère qu'une discussion sur un tel mouvement sera bientôt à l'ordre du jour.

M. Wunsch a ajouté que la Belgique pourrait subir une récession si elle perdait l'accès au gaz russe, mais que cela restait un prix relativement mineur à payer dans l'environnement actuel.

"Ce n'est pas trop grave quand je vois ce qui se passe en Ukraine", a-t-il déclaré. "Même une récession temporaire n'est vraiment qu'un détail par rapport à la récession économique en Ukraine et aux milliers de morts qui ont déjà eu lieu là-bas."