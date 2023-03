La Banque centrale européenne pourrait devoir relever ses taux en mai pour lutter contre l'inflation, a déclaré Klass Knot, chef de la banque centrale néerlandaise, ajoutant une voix puissante au chœur croissant des décideurs politiques appelant à un resserrement de la politique, même après les récentes turbulences des marchés.

La semaine dernière, la BCE a relevé ses taux d'intérêt de 50 points de base pour les porter à leur niveau le plus élevé depuis la fin de l'année 2008, mais n'a pris aucun engagement quant aux mesures à venir, craignant que le récent effondrement mondial des actions bancaires ne se transforme en une crise plus large. Cela ferait échouer ce qui est déjà le cycle de resserrement le plus rapide jamais enregistré.

Mais les dirigeants des banques centrales d'Allemagne, d'Autriche, de Slovaquie et de Lituanie, entre autres, ont tous déclaré que la BCE n'en avait pas fini, car l'inflation est beaucoup trop élevée et pourrait être plus persistante que les propres projections de la banque centrale.

"Je considère qu'il est peu probable que nous en ayons déjà terminé à l'heure actuelle", a déclaré M. Knot lors d'une interview accordée à Reuters. "Il est très douteux que le maintien des taux à un niveau légèrement restrictif soit suffisant pour générer la désinflation immaculée que nous espérons probablement tous.

"Je pense toujours que nous devons faire un pas de plus en mai, mais je ne connais pas l'ampleur de ce pas", a déclaré M. Knot lors d'une conférence de presse.

Les turbulences sur les marchés financiers doivent se dissiper, mais M. Knot a déclaré que l'Europe était "très, très loin" d'une crise financière et qu'une escalade des turbulences n'était pas son scénario de base.

Le vrai problème est l'inflation, dont les récentes baisses rapides pourraient masquer le fait que les prix de l'énergie du passé se sont infiltrés dans la croissance des prix sous-jacents, rendant l'inflation plus difficile à contrôler.

Autrefois tirée par l'énergie, l'inflation est aujourd'hui domestique, alimentée par les salaires et la demande de services, les pressions exercées par les gazoducs n'ayant pas encore connu de retournement.

"Nous ne devons pas nous laisser aller au confort", a déclaré M. Knot. "Notre véritable problème d'inflation est l'inflation de base, qui ne montre aucun signe d'apaisement.

La BCE a omis son évaluation habituelle des risques d'inflation la semaine dernière, mais M. Knot a déclaré que, pour lui, les risques étaient "clairement" orientés à la hausse.

Les salaires exercent une pression sur les prix et la projection de l'inflation supposait un resserrement significatif de la politique monétaire, qui a maintenant été largement pris en compte par les marchés.

Les marchés prévoient désormais une nouvelle augmentation de 50 points de base du taux de dépôt de 3 % de la BCE, soit la moitié de ce qu'ils prévoyaient il y a seulement deux semaines, mais un grand changement par rapport à l'apogée des récentes turbulences sur les marchés, lorsque les investisseurs ont parié que la prochaine décision de la BCE serait une baisse.

M. Knot a déclaré que les turbulences qui ont conduit au rachat du Crédit Suisse par UBS le week-end dernier pourraient encore avoir un impact sur la politique monétaire si les coûts de financement du secteur privé restent élevés, mais cet impact doit avoir un "caractère permanent fort" pour modifier les perspectives.

La bonne nouvelle est que les accords salariaux pour 2024 montrent un ralentissement, ce qui suggère que la crédibilité de la BCE en matière de lutte contre l'inflation est intacte et qu'au lieu d'une spirale salaires-prix, la croissance modérée des salaires finira par éteindre la croissance des prix.

Les hausses de taux doivent être complétées par une nouvelle réduction du bilan de la BCE, a déclaré M. Knot, car l'excédent de liquidités dans le système, d'une valeur de 4 000 milliards d'euros, est beaucoup trop élevé, et la banque devrait donc accélérer la réduction de son portefeuille d'obligations.

"S'il n'y a pas de nouvelles turbulences dans les semaines à venir, je pense que nous pourrons progressivement nous diriger vers un arrêt complet des réinvestissements du programme d'achat d'actifs, à condition que cela puisse être réalisé sans créer de turbulences excessives sur les marchés obligataires de la zone euro", a déclaré M. Knot.

