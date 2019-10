La BCE profondément divisée au moment de relancer l'économie (minutes)

Francfort (awp/afp) - Les gouverneurs de la Banque centrale européenne se sont accrochés sur plusieurs points du paquet de mesures de soutien à l'économie décidé en septembre, d'après un compte-rendu publié jeudi qui souligne la zizanie gagnant l'institut monétaire.

Si les gardiens de l'euro étaient unanimes sur le fait qu'il fallait agir pour soutenir une conjoncture faiblissante et des prix atones, des "réserves ont été exprimées concernant certains éléments du paquet de mesures proposé", détaillent les "minutes" publiées quatre semaines après cette réunion.

Cet arsenal, dont l'ampleur avait surpris les observateurs, intégrait à la fois une reprise des rachats d'actifs, une baisse du taux sur les dépôts en territoire négatif, un système de paliers pour en atténuer les effets pour les banques et de nouvelles modalités de prêts géants accordés à ces dernières.

Surtout, la décision de renouveler les rachats nets d'actifs, mise en sommeil depuis décembre, n'est pas apparue "suffisamment solide" aux yeux de plusieurs participants.

Il a été souligné l'absence d'horizon de temps pour ce programme baptisé "QE" (pour Quantitative easing), ce qui "pourrait donner lieu à des demandes d'achat plus élevées" sur le marché et "remettre en cause (ses) limites", jugées importantes "pour garantir que la frontière entre politique monétaire et financement d'Etat ne soit pas floue", ajoute l'institut.

Son président, Mario Draghi, avait alors ignoré l'avis défavorable sur une relance du "QE" donné quelques jours auparavant par un comité d'experts interne chargé de faire des recommandations sur la politique monétaire, avait indiqué l'AFP au lendemain de cette réunion.

Concernant le système de taux négatifs par paliers, sa justification a aussi été critiquée par certains banquiers centraux en septembre, selon les "minutes".

Au lendemain d'une réunion tumultueuse, le gouverneur de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, avait jugé "disproportionné" le dispositif adopté et pour le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, l'institut monétaire avait "dépassé les bornes" en relançant les rachats de dette sur le marché.

Deux interventions attestant de dissensions dans l'organe de décision de la politique monétaire au moment où son président s'apprête à passer la main fin octobre à l'ancienne directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, après huit ans d'un mandat tumultueux.

La première tâche de Mme Lagarde "sera de remédier de manière urgente à la fracture" du moment, estime Carsten Brzeski, économiste chez ING.

afp/rp