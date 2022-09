La BCE promet d'autres hausses de taux après une augmentation sans précédent

Avec une inflation qui n'a jamais été aussi élevée depuis un demi-siècle et qui s'approche d'un taux à deux chiffres, les responsables politiques craignent que la croissance rapide des prix ne s'installe, ne fasse fondre l'épargne des ménages, ne contrecarre l'investissement et ne déclenche une spirale salaires-prix difficile à briser.

Dans la foulée d'une importante hausse des taux en juillet, la BCE a porté son taux de dépôt de zéro à 0,75 % et son taux de refinancement principal à 1,25 %, le niveau le plus élevé pour les deux depuis 2011, et des mesures sont promises pour les prochaines réunions.

Pourtant, la BCE est à la traîne de nombre de ses pairs, notamment la Réserve fédérale américaine, en matière de relèvement des taux d'intérêt et certains analystes considèrent les mesures surdimensionnées prises depuis juillet comme une tentative de rattrapage.

"Nous prévoyons de relever encore les taux d'intérêt, car l'inflation reste beaucoup trop élevée et devrait rester au-dessus de notre objectif pendant une période prolongée", a déclaré Christine Lagarde, chef de la BCE, ajoutant que la décision de jeudi était unanime.

"Nous pensons que cela prendra plusieurs réunions", a-t-elle ajouté. "Combien y a-t-il de plusieurs ? C'est probablement plus de deux, y compris celle-ci, mais ce sera probablement aussi moins de cinq", a déclaré Mme Lagarde, suggérant que les hausses de taux pourraient se poursuivre jusqu'au début de 2023.

Pendant des semaines, les décideurs ont oscillé entre une hausse de 50 et 75 points de base, mais un nouveau bond de l'inflation globale et sous-jacente a probablement tranché le débat, Lagarde ayant affirmé à plusieurs reprises que le niveau élevé actuel était tout simplement inacceptable.

Interrogée sur les mouvements futurs, Mme Lagarde a déclaré que 75 points de base n'étaient pas la norme et que les mouvements futurs pourraient être plus faibles, mais elle a également refusé d'exclure un mouvement de même ampleur à l'avenir.

"Nous continuons de nous attendre à ce qu'elle relève son taux de dépôt à 1,75 % d'ici le début de l'année prochaine, mais qu'elle mette en pause le processus de hausse des taux après cela en raison de la récession qui sera alors visible", a déclaré Jörg Krämer, économiste de Commerzbank.

"Pour freiner durablement l'inflation, la BCE devrait même aller au-delà, car l'inflation dépasse massivement son objectif", a ajouté M. Krämer.

inflation a bondi à 9,1 % en août et les nouvelles projections de la BCE prévoient un pic proche de ce niveau juste avant la fin de l'année, même si certains analystes de marché la voient dépasser 10 % bientôt.

Néanmoins, ces projections placent la croissance des prix au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque pour les années à venir, la projection de 2023 passant de 3,5 % à 5,5 % et celle de 2024 étant vue à 2,3 %, au-dessus de l'objectif de 2 %.

Les marchés, qui considéraient la décision de jeudi comme très probable, évaluent désormais une hausse des taux d'intérêt d'un peu plus de 50 points de base pour octobre et une hausse similaire en décembre.

"Là où nous sommes, ce n'est pas le taux neutre", a déclaré Mme Lagarde. "Nous nous dirigeons dans cette direction. Il faut un frontloading. Il faudra de nouvelles hausses lors des prochaines réunions."

Les projections de croissance de la BCE, fortement réduites pour l'année prochaine, prévoient une stagnation économique pendant les mois d'hiver, mais une grande partie des risques potentiels de baisse, notamment la perte du gaz russe, s'est déjà matérialisée.

Nous considérons la décision d'aujourd'hui en faveur d'une étape plus importante comme un signal aux marchés que la banque centrale est sérieuse dans sa volonté de retrouver ses lettres de noblesse en matière de lutte contre l'inflation et qu'elle est prête à accepter des coûts en termes de croissance plus faible pour assurer la stabilité des prix", a déclaré Morgan Stanley dans une note.

Dans le scénario de base de la BCE, l'économie progresserait de 0,9 % l'année prochaine, tandis que dans le scénario baissier, elle pourrait se contracter de 0,9 %.

Ce scénario baissier pousserait toutefois l'inflation encore plus haut, à 2,7 % en 2024, car l'effet de frein d'un ralentissement économique serait largement compensé par la persistance des prix élevés du gaz naturel.

La faiblesse de l'euro a peut-être aussi été une considération jeudi.

L'euro se traîne autour de la parité avec le dollar depuis des semaines et sa chute brutale à son plus bas niveau depuis deux décennies cette année augmente les coûts d'importation et fait grimper l'inflation.

Mme Lagarde a ajouté que si la réduction de son bilan surdimensionné, comme le font certains de ses pairs, pourrait être à l'ordre du jour à un moment donné, elle se concentre pour l'instant sur les taux d'intérêt comme instrument.