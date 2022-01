15,47 %, le ratio de fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) à 16,79 % et le ratio du total des fonds propres à 19,30 %. Les ratios CET1 agrégés pour les différents pays sont compris entre 12,63 % en Grèce et 28,55 % en Estonie. Parmi les différents modèles d'activité du mécanisme de surveillance unique, les prêteurs diversifiés ont déclaré le ratio CET1 agrégé le plus bas (13,86 %) et les prêteurs du secteur du développement et de la promotion économique le ratio le plus élevé (32,44 %).

La BCE publie des statistiques bancaires prudentielles pour le troisième trimestre 2021

Qualité des actifs

Le ratio agrégé des prêts non performantsa encore diminué pour s'établir à 2,17 % au troisième trimestre 2021, soit le niveau le plus bas depuis la première publication des statistiques de supervision bancaire au deuxième trimestre 2015. Comme pour le trimestre précédent, cette diminution résulte de la combinaison d'une baisse de l'encours des prêts non performants et d'une augmentation de l'encours des prêts totaux. Au niveau des différents pays, le ratio moyen de prêts non performants est compris entre 0,62 % au Luxembourg et 10,49 % en Grèce. Dans les différentes catégories de modèles d'activité, les conservateurs et les gestionnaires d'actifs ont déclaré le ratio agrégé de prêts non performants le plus bas (0,19 %) et les prêteurs diversifiés le ratio le plus élevé (3,64 %).

