Communiqué de presse

30 septembre 2020

La BCE publie une déclaration de conformité de l'€STR aux principes de l'OICV sur les indices de référence

La déclaration explique comment la BCE administre l'€STR

Conformité de la BCE aux principes de l'OICV, et donc aux meilleures pratiques internationales, dans son administration de l'€STR

La déclaration a été certifiée de manière indépendante par un auditeur externe

La Banque centrale européenne (BCE) publie ce jour sa déclaration de conformité aux principes sur les indices de référence (Principles for Financial Benchmarks) définis par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Cette déclaration montre comment la BCE se conforme à ces principes, et donc aux meilleures pratiques internationales, dans son administration de l'€STR. La déclaration a été certifiée de manière indépendante par le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers.

La BCE administre le taux à court terme de l'euro (€STR) depuis sa publication le 2 octobre 2019. Les processus de gouvernance, de qualité et de responsabilité de la BCE concernant l'€STR appliquent les principes de l'OICV - lorsque cela est pertinent et approprié - afin de garantir la mise en place d'un cadre de contrôle adapté et transparent conforme aux meilleures pratiques internationales, ce qui préserve l'intégrité et l'indépendance du processus de détermination de l'€STR. La déclaration de conformité aux principes de l'OICV sur les indices de référence fournit une vue d'ensemble de la manière dont la BCE administre l'€STR, présente une auto-évaluation de la conformité de la BCE à chaque principe de l'OICV et décrit les cadres et procédures appropriés.

Pour de plus amples informations concernant l'€STR, veuillez consulter le site internet de la BCE.

