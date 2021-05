La BCE réagira à toute hausse injustifiée des taux d'intérêt-Visco

ROME, 31 mai (Reuters) - Les perspectives de reprise économique en zone euro restent incertaines et la Banque centrale européenne ripostera à toute remontée brutale des taux d'intérêt qui ne serait pas justifiée par les conditions économiques, a déclaré lundi Ignazio Visco, membre du conseil des gouverneurs de la BCE.

Le gouverneur de la Banque d'Italie a expliqué dans un discours prononcé à Rome que la crise financière de 2008-2009 avait illustré les risques d'un retrait prématuré des mesures de relance monétaire.

Dans la situation actuelle, "l'incertitude sur le calendrier et la vigueur de la reprise exige que les conditions financières restent favorables pendant longtemps", a-t-il ajouté lors de l'assemblée annuelle de la Banque d'Italie à Rome.

"Des hausses importantes et persistantes des taux d'intérêt ne sont pas justifiées par les perspectives économiques actuelles et elles seront contrées", a déclaré Ignazio Visco, ajoutant que l'institution était prête à faire "pleinement usage de son programme d'achats d'obligations déjà défini".

Il a par ailleurs appelé la BCE à passer à un objectif d'inflation symétrique de 2%, affirmant que cela serait "plus clair" que la politique actuelle axé sur un objectif d'une hausse des prix proche de mais inférieure à 2% sur un an.

Un objectif symétrique serait "plus clair et renforcerait l'ancrage des anticipations d'inflation à moyen et long terme", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l'Italie, Ignazio Visco a déclaré que plusieurs banques du pays, en particulier celles de petite taille, présentaient des faiblesses structurelles et devaient reconsidérer "en urgence" leur modèle économique.

Toute faillite dans le secteur "sera traitée en essayant de faire en sorte que les banques "sortent du marché de la manière la plus ordonnée possible", a-t-il ajouté. (Giuseppe Fonte et Gavin Jones, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)