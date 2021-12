La BCE réduit ses achats mais entend maintenir un soutien important

(Avec précisions, contexte, réactions des marchés)

par Balazs Koranyi et Francesco Canepa

FRANCFORT, 16 décembre (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi une nouvelle réduction de ses achats d'obligations sur les marchés mais a promis de maintenir un soutien important à l'économie en 2022 pendant au moins deux ans.

"Le Conseil des gouverneurs juge que les progrès de la reprise économique et vers son objectif d'inflation à moyen terme permettent une réduction étape par étape du rythme de ses achats d'actifs au cours des trimestres à venir", explique-t-elle dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion de politique monétaire.

Les achats d'emprunts d'Etat réalisés dans le cadre du Programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) lancé en mars 2020 et doté de 1.850 milliards d'euros, continueront de diminuer dans les prochains mois pour s'arrêter totalement fin mars, comme attendu.

Mais les achats du programme APP, plus ancien et moins souple, augmenteront afin d'assurer le maintien de la présence de la BCE sur le marché du crédit: ils doubleront à 40 milliards d'euros par mois au deuxième trimestre, puis reviendront à 30 milliards au troisième.

À partir d'octobre, ces achats seront maintenus à 20 milliards par mois "aussi longtemps que nécessaire" pour renforcer le caractère accommodant des taux directeurs, précise la BCE.

L'institution précise que les liquidités issues de l'arrivée à échéance des titres détenus dans le cadre du PEPP seront réinvestis jusqu'à la fin 2024, soit un an de plus que prévu initialement.

Les taux d'intérêt directeurs restent quant à eux inchangés à leur plus bas niveau historique, soit -0,5% pour le taux de la facilité de dépôt, zéro pour le taux de refinancement et 0,25% pour la facilité de prêt marginal.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, commentera ses décisions et dévoilera les nouvelles prévisions économiques de la banque centrale lors d'une conférence de presse à partir de 13h30 GMT.

La BCE a jusqu'à présent estimé que la poussée inflationniste actuelle était temporaire.

Sur les marchés financiers, l'euro amplifiait sa hausse face au dollar à 1,1329 quelques minutes après la publication du communiqué de politique monétaire tandis que le rendement du Bund allemand à dix ans, principale référence obligataire pour la zone euro, réduisait légèrement ses gains à -0,327%.

L'indice boursier européen Stoxx 600 gagnait alors 1,44%.

En maintenant une politique monétaire ultra-accommodante, la BCE se distingue de la Réserve fédérale américaine, qui a décidé de mettre fin à ses achats d'actifs dès mars prochain et laissé entendre mercredi qu'elle pourrait relever ses taux à trois reprises en 2022, et surtout de la Banque d'Angleterre, qui a annoncé jeudi un relèvement de son taux directeur, à 0,25% contre 0,1%. (Reportage Balasz Koranyi et Francesco Canepa, version française Marc Angrand, édité par Sophie Louet)