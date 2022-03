La BCE relève ses prévisions d'inflation et réduit ses perspectives de croissance dans le contexte du conflit en Ukraine

La BCE voit désormais l'inflation atteindre plus du double de son objectif de 2 % cette année, et la croissance des prix se maintenir au-dessus de son objectif l'année prochaine également, a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde, lors d'une conférence de presse.

L'inflation est vue à 5,1% en moyenne cette année, au-dessus des 3,2% prévus en décembre, tandis qu'en 2023, elle est vue à 2,1%, au-dessus d'une prévision précédente de 1,8%.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine "aura un impact important sur l'activité économique et l'inflation en raison de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, de la perturbation du commerce international et de l'affaiblissement de la confiance", a prévenu Mme Lagarde.

"L'ampleur de ces effets dépendra de l'évolution du conflit, de l'impact des sanctions actuelles et d'éventuelles mesures supplémentaires."

Mais elle a déclaré que le Conseil des gouverneurs de la BCE "considère qu'il est de plus en plus probable que l'inflation se stabilise à son objectif de 2 % à moyen terme".

Comme l'inflation a dépassé l'objectif en 2021, les projections suggèrent au moins trois années de dépassement, un revirement par rapport à la décennie précédente, lorsque la banque a lutté pour raviver une croissance anémique des prix.

Les projections de la BCE se sont révélées peu fiables au cours de l'année écoulée et les responsables politiques ont exprimé des doutes quant à la précision de ses modèles, car ils n'ont pas réussi à prévoir la flambée des prix avant même le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février.

La flambée des prix des produits de base sera toutefois un frein à la croissance, freinant une économie qui se remet à peine d'une profonde récession due à une pandémie.

Voici les prévisions trimestrielles de la BCE en matière de croissance et d'inflation jusqu'en 2024. Les chiffres entre parenthèses sont les prévisions précédentes de décembre.

La BCE vise une inflation de 2 %.

2022 2023 2024

Croissance du PIB 3,7% (4,2%) 2,8% (2,9%) 1,6% (1,6%)

Inflation 5,1% (3,2%) 2,1% (1,8%) 1,9% (1,8%)