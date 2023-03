La BCE relèvera ses taux de 50 points de base en mars, puis en mai (Paul Diggle, abrdn)

Aujourd'hui à 15:18 Partager

Le Conseil des Gouverneurs de la BCE " poursuivra la hausse de 50 points de base en mars par un relèvement de 50 points de base en mai, puis une dernière hausse de 25 points de base en juin, ce qui portera le "taux terminal" à 3,75 % ". C'est ce que prévoit Paul Diggle, économiste en chef adjoint chez abrdn à quelques jours de la prochaine réunion de la BCE. Pour lui " compte tenu de la persistance récente de l'inflation de base, les risques sont de voir des taux encore plus élevés ".



" Il est quasiment certain que la BCE relèvera ses taux de 50 points de base lors de sa réunion de mars, ce qui portera le taux de dépôt à 3% ", affirme-t-il, estimant que le Conseil des Gouverneurs " s'y est plus ou moins engagé lors de sa précédente réunion ".



" La vraie question portera sur les éventuelles indications que la BCE fournira sur la future orientation de sa politique ", juge l'économiste : " elle se gardera probablement de donner des indications précises, préférant rester attentive aux statistiques ". Pour lui cependant " le flux de données s'est clairement renforcé ces derniers temps, avec le rebond de l'indice PMI en zone euro et l'inflation de base qui a atteint des sommets historiques ", ce qui " donnera certainement au Conseil des Gouverneurs un biais plus hawkish ".