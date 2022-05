La BCE renforce les prévisions de hausse des taux d'intérêt en juillet

Alors que les décideurs de la BCE réclament à cor et à cri une hausse des taux depuis des semaines, la présidente Christine Lagarde s'est finalement prononcée en faveur d'une telle mesure, déclarant que la banque centrale était susceptible de mettre fin à son programme de relance au début du troisième trimestre, suivi d'une hausse des taux qui pourrait intervenir "quelques semaines" plus tard.

La plupart des autres grandes banques centrales ont déjà augmenté les coûts d'emprunt, mais la BCE, qui a lutté contre une inflation trop faible pendant une décennie, continue à injecter des liquidités dans le système financier par le biais d'achats d'obligations.

"Je m'attends à ce qu'ils soient conclus au début du troisième trimestre", a déclaré Mme Lagarde lors d'une conférence dans la capitale slovène.

"Le premier relèvement des taux, éclairé par les prévisions de la BCE sur les taux d'intérêt, aura lieu quelque temps après la fin des achats nets d'actifs...(et) cela pourrait signifier une période de quelques semaines seulement."

L'inflation a atteint 7,5 % dans la zone euro le mois dernier et même les mesures qui excluent les prix de l'alimentation et de l'énergie ont dépassé l'objectif de 2 % de la BCE.

"Ce qui a commencé comme un choc ponctuel est maintenant devenu un phénomène plus large", a déclaré Bostjan Vasle, responsable de la politique de la BCE, lors du même événement. "Lorsque les circonstances changent, la réponse politique doit suivre", a ajouté le gouverneur slovène.

Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE, a déclaré que la BCE devait agir maintenant pour protéger sa crédibilité et empêcher les anticipations d'inflation, qui ont atteint ou légèrement dépassé les 2 %, de devenir incontrôlables.

APPELS CROISSANTS

Le nombre de décideurs de la BCE appelant à une hausse en juillet augmente presque chaque jour et, rien que pour la journée de mercredi, on comptait Frank Elderson, membre du conseil d'administration, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la banque centrale française, et Joachim Nagel, président de la Bundesbank.

"Je pense qu'à partir de cet été, la BCE va progressivement relever ses taux d'intérêt", a déclaré M. Villeroy de Galhau à la radio France Inter.

Le gouverneur estonien Madis Mueller a également fait allusion à une série de hausses qui pourraient faire passer le taux de la BCE sur les dépôts bancaires, qui est actuellement de -0,5 %, au-dessus de zéro d'ici la fin de l'année pour ce qui serait la première fois depuis 2014.

"Même si nous procédons par incréments de 25 points de base, nous pourrions arriver à un taux positif d'ici la fin de l'année", a-t-il déclaré dans une interview à Reuters.