La BCE reporte à mi-2021 le terme de sa revue stratégique

Francfort (awp/afp) - La Banque centrale européenne a décidé jeudi de reporter de fin 2020 à mi-2021 le terme de sa revue stratégique, en raison des mesures restrictives prises en Europe pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

L'institution gardienne de l'euro, présidée par Christine Lagarde, avait lancé à la mi-janvier une vaste évaluation de sa stratégie de politique monétaire, une première depuis 2003, après des années de mesures anti-crise aussi vigoureuses que controversées.

Ce chantier, qui repose largement sur des échanges avec la société civile, aurait dû prendre fin en décembre prochain mais la pandémie de coronavirus est venue bouleverser l'agenda et les priorités de l'institution.

"La situation actuelle fait que les organes de décision et le personnel de la BCE et des banques centrales nationales (en zone euro) concentrent tous leurs efforts sur les défis posés par la pandémie de coronavirus", explique la BCE.

En raison des mesures sanitaires en place dans l'Union européenne toujours en vigueur, comme le verrouillage des espaces publics et l'interdiction de se rassembler, les "événements d'écoute" de la BCE et des banques centrales nationales associées à l'exercice auront désormais lieu "au cours du second semestre 2020", est-il précisé.

La BCE invite toutefois les citoyens de la zone euro à continuer de faire part de leurs doléances concernant la stratégie de politique monétaire, la date de soumission pour le faire en ligne ayant été reportée à fin août 2020.

Autre décision annoncé jeudi, le désormais traditionnel forum de réflexion annuel de la BCE organisé en juin à Sintra, au Portugal, a été reporté du 10 au 12 novembre.

afp/fr