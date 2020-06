La BCE reprend l'initiative, souligne l'UBP

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre de la réunion de la Banque Centrale Européenne du jour, Patrice Gautry, chef économiste à l'Union Bancaire Privée a salué la capacité de l'institution à surprendre les marchés financiers. En augmentant de 600 milliards son PEPP et portant la date de fin à 2022, la BCE reprend l'initiative sur des attentes de marchés qui étaient déjà très ambitieuses, souligne le professionnel.Les vues de la BCE sur l‘économie ne sont pas très optimistes, beaucoup plus pessimistes que celles du consensus et peut être craint-elle aussi une approbation un peu difficile du Recovery Fund sur les prochains mois et une résistance forte de la part des pays frugaux, ajoute Patrice Gautry."En somme, la BCE n'a rien de généreux mais elle se prépare a un très " gros temps " économique et politique"", conclut le chef économiste.