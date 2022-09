La BCE s'apprête à procéder à un nouveau relèvement important de ses taux, alors que l'inflation s'envole.

Inquiets de voir l'inflation galopante s'enraciner de plus en plus, les responsables politiques s'efforcent de contenir la hausse des prix la plus néfaste depuis près d'un demi-siècle dans l'Union européenne, car elle ronge l'épargne des ménages et pèse sur la production des entreprises.

En fin de compte, le choix se fera entre une augmentation de 50 et 75 points de base du taux de dépôt de zéro pour cent.

Cette dernière solution serait la plus importante hausse du taux de référence de la BCE, mais quelle que soit l'issue, la direction que prendra la banque sera claire.

D'autres hausses sont prévues pour les mois à venir, car les pressions sur les prix, qui devraient déjà conduire à une récession hivernale, dépassent systématiquement les prévisions les plus pessimistes.

Soutenus par les commentaires bellicistes des responsables politiques conservateurs, les marchés ont maintenant presque fixé le prix d'une hausse de 75 points de base. Une faible majorité d'économistes interrogés par Reuters prédisent également une augmentation plus importante.

"Nous pensons qu'il s'agit d'une décision très serrée, avec de bons arguments de chaque côté, mais en fin de compte, nous pensons que les partisans d'une hausse plus importante l'emporteront car septembre propose la meilleure occasion d'envoyer un signal clair de détermination", a déclaré Jens Eisenschmidt, économiste chez Morgan Stanley.

"Que ce soit 50 ou 75 points de base, ... nous voyons le cycle de hausse de la BCE se terminer à 2 % en mars."

La décision résume également un dilemme politique.

Les mises à jour des prévisions de la BCE vont certainement montrer une inflation nettement plus élevée et une croissance économique nettement plus faible.

La flambée des prix de l'énergie sapera le pouvoir d'achat et plongera presque certainement le bloc dans une récession qui pourrait être exacerbée par une BCE agressive, d'autant plus que les coûts d'emprunt augmentent pour les gouvernements qui tentent d'aider les personnes les plus touchées.

Une forte hausse après une décennie de taux ultra-bas va également à l'encontre des orientations de la BCE en faveur du gradualisme et plusieurs responsables politiques, dont Fabio Panetta, membre du conseil d'administration, et Yannis Stournaras, chef de la banque centrale grecque, ont plaidé en faveur d'un mouvement plus modeste.

Les banques centrales sont également impuissantes face à l'inflation provoquée par les perturbations de l'offre, et les hausses de taux actuelles auront des répercussions sur l'économie dans plusieurs années, lorsque l'inflation aura diminué d'elle-même.

CREDIBILITE

Cependant, une action timide maintenant pourrait faire grimper les prévisions d'inflation à long terme à partir de niveaux déjà élevés, affaiblissant la crédibilité de la BCE en matière de lutte contre l'inflation et remettant en question le cadre même de son mandat.

L'inflation globale de la zone euro est supérieure à 9 %, tandis que son taux sous-jacent est de 4,3 %, soit plus du double de l'objectif de la BCE, ce qui indique que les pressions sur les prix liées à l'énergie s'infiltrent de plus en plus dans l'économie en général.

Un mouvement plus faible affaiblirait également l'euro car la Réserve fédérale américaine augmente clairement ses taux plus rapidement, ce qui à son tour alimenterait davantage l'inflation, l'énergie étant libellée en dollars.

C'est pourquoi près d'une demi-douzaine de responsables politiques ont publiquement soutenu la mise sur la table d'une option de 75 points de base, donnant au débat un élan faucon.

La récession à venir plaide également en faveur de l'anticipation des hausses de taux, car il sera difficile de communiquer sur des mesures agressives une fois la récession installée.

Certains décideurs pourraient même se réjouir d'une récession peu profonde qui, le marché du travail du bloc étant de plus en plus tendu, pourrait soulager les entreprises qui luttent actuellement pour trouver des travailleurs.

"Nous prévoyons des hausses de taux de 75, 50 et 25 points de base lors des prochaines réunions de cette année, amenant le taux de dépôt en territoire neutre à mesure que l'économie ralentit, et trois autres hausses de 25 points de base l'année prochaine", a déclaré Anatoli Annenkov, économiste à la Société Générale.

En plus de l'annonce des taux, la BCE débattra probablement de la modification de la manière dont elle verse des intérêts sur les réserves excédentaires stockées par les banques commerciales, qui devraient maintenant bénéficier d'une manne sans risque sur des milliers de milliards d'euros de liquidités circulant dans le système financier.

La BCE pourrait également discuter de l'opportunité de commencer à réduire son bilan dans le cadre de son processus de normalisation des politiques.

Toutefois, aucune décision n'est attendue dans l'un ou l'autre de ces domaines.

La BCE annonce sa décision politique et présente les nouvelles projections économiques à 1215 GMT, suivie de la conférence de presse de la présidente Christine Lagarde à 1245 GMT.