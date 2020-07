COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2 juillet 2020

La BCE salue l'initiative du lancement d'une nouvelle solution de paiement européenne

 La BCE soutient l'initiative européenne des banques dans le domaine des paiements

 La carte et le portefeuille numérique paneuropéens contribuent à l'achèvement du marché européen des paiements de détail

La Banque centrale européenne (BCE) salue la décision de 16 banques européennes de lancer l'initiative européenne dans le domaine des paiements. Cette initiative vise à créer une solution de paiement unifiée pour les consommateurs et les commerçants en Europe, comprenant une carte de paiement et un porte-monnaie numérique, et couvrant les paiements en magasin, les paiements en ligne, les paiements de particulier à particulier, ainsi que les retraits d'espèces.

Ces dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés sur la voie d'un marché européen des paiements sûr, efficace et intégré, avec l'introduction d'infrastructures paneuropéennes dans le cadre de l'espace unique de paiement en euros (SEPA). Toutefois, la manière dont les particuliers réalisent effectivement leurs paiements reste fragmentée, que ce soit en ligne ou sur place, dans les magasins physiques.

Dix pays européens ont encore des systèmes de paiement par carte nationaux qui n'acceptent pas les cartes d'autres États membres de l'UE. Il existe également un nombre croissant de services innovants, tels que les porte-monnaie sur téléphone mobile, qui ne sont proposés qu'au niveau national. La situation actuelle a suscité des initiatives de la part d'acteurs mondiaux visant à pallier les insuffisances en matière de paiements de détail transfrontières en mettant en place un nouvel écosystème de paiements distinct. En novembre 2019, l'Eurosystème a relancé sa stratégie en matière de paiements de détail, en appelant à une collaboration accrue entre les acteurs européens pour fournir des services de paiement répondant aux besoins des clients européens et pour renforcer l'autonomie du marché européen des paiements de détail.

L'initiative européenne dans le domaine des paiements constitue une réponse à cet égard. Elle vise à substituer aux systèmes nationaux de paiements par carte, en ligne et par téléphone mobile, une carte et un portefeuille numérique unifiés pouvant être utilisés dans toute l'Europe, supprimant ainsi la fragmentation existante. Étant donné qu'elle repose sur le système de virements instantanés SEPA

(SCT Inst), elle peut capitaliser immédiatement sur des infrastructures existantes, puissantes et sophistiquées, telles que le service de règlement des paiements instantanés TARGET (TARGET Instant Payment Settlement - TIPS) de l'Eurosystème.

« L'initiative européenne dans le domaine des paiements devra résoudre la fragmentation dans le domaine des paiements de détail européens et couvrir tous les pays de la zone euro, puis à terme l'ensemble de l'Union européenne », a déclaré Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE.

« Le fait que la mise en œuvre effective soit d'ores et déjà prévue et le nombre croissant de participants devraient renforcer le rôle des prestataires de services de paiement européens ».

La BCE continuera de soutenir les initiatives privées relatives aux paiements de détail sous réserve qu'elles remplissent cinq objectifs principaux : portée paneuropéenne, facilité d'utilisation par les clients, efficience en termes de coûts, sécurité et sûreté, identité et gouvernance européennes et, à long terme, portée mondiale.

