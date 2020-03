La BCE soutient les banques et injecte de nouvelles liquidités dans le circuit 1 12/03/2020 | 13:37 Envoyer par e-mail :

Christine Lagarde devait bien se douter que la BCE aurait à gérer, tôt ou tard, la fin du cycle de croissance économique démarré en 2008. Ce sera plutôt tôt que tard, pour celle qui a remplacé Mario Draghi le 1er novembre dernier. Mais l'ancienne patronne du FMI se retrouve avec sur les bras des problématiques multiples, dont une partie sort totalement de la sphère de compétence de l'institution, même si les milieux d'affaires voudraient faire de la BCE le pompier de service. Que contient la décision du 12 mars de la BCE ? La banque a laissé ses taux inchangés.

En revanche, elle va conduire des opérations de financement à long terme (LTRO) au besoin, "bien que le Conseil des gouverneurs ne voit pas de signes importants de tensions sur les marchés monétaires ou de pénurie de liquidités dans le système bancaire".

Dans le cadre de TLTRO III, des conditions nettement plus favorables seront appliquées pendant la période allant de juin 2020 à juin 2021 à toutes les opérations, pour soutenir les prêts bancaires aux personnes les plus touchées par la propagation du coronavirus, en particulier les petites et moyennes entreprises. Pendant toute cette période, le taux d'intérêt de ces opérations TLTRO III sera inférieur de 25 points de base au taux moyen appliqué dans le cadre des opérations principales de refinancement de l'Eurosystème. Le montant total maximum que les contreparties seront désormais autorisées à emprunter dans le cadre des opérations TLTRO III est porté à 50% de leur encours de prêts éligibles au 28 février 2019. L'Eurosystème est en outre chargé d'étudier des mesures d'assouplissement des garanties afin de garantir que les contreparties continuent d'être en mesure d'utiliser pleinement le soutien financier.

Une enveloppe temporaire d'achats nets d'actifs supplémentaires de 120 Mds€ sera débloquée jusqu'à la fin de l'année pour le secteur privé.

Les réinvestissements des paiements en principal des titres arrivant à échéance achetés dans le cadre du PPA se poursuivront. La conférence de présentation de la décision démarrera à 14h30

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2020 1 Réagir à cet article jbh69250 - Elle garde des cartouches... très mauvaises idée... il aurait frapper un plus grand coup dès aujourd'hui... TRUMP va encore comme le meilleur... quoique...



