Bourse de Paris : La BCE sur le pont, les semiconducteurs se rebiffent

Wall Street peut remercier ses poids lourds. L'ampleur des gains d' International Business Machine (8,5%), United Technology (5,4%) et Procter and Gamble (4,9%) a assuré au Dow Jones une hausse de 0,7% à la cloche hier. Pour le S&P500 (0,22%) et le Nasdaq 100 (0,18%), les progressions étaient moins franches, en particulier parce que Qualcomm Facebook ou Capital One ont décroché. La nervosité reste de mise outre-Atlantique où les indices digèrent des gains à deux chiffres depuis les plus bas touchés il y a un mois, dans un contexte toujours plombé par le "shutdown" qui sévit aux Etats-Unis. Dans un sondage réalisé par AP-NORC Center, Donald Trump recule à 34% de taux d'approbation, le plus bas niveau de son mandat, même s'il conserve un très net soutien de la part de son électorat (80% de soutien chez les Républicains).En Europe, la macroéconomie dominera les débats aujourd'hui, avec les indicateurs PMI flash de janvier, qui permettront de sonder le moral des directeurs d'achats des entreprises du vieux continent au démarrage du nouvel exercice. La BCE entrera en scène à la mi-journée pour annoncer un maintien de sa politique monétaire actuelle. La conférence de presse de son président, Mario Draghi, sera très suivie à 14h30. Les indicateurs avancés européens sont hésitants , hormis à Londres où le biais est plus négatif autour de 8h00. L'Asie a terminé dans le vert.En Europe, la matinée sera consacrée à la publication des indicateurs PMI flash du mois de janvier, notamment en France (9h15), en Allemagne (9h30) et dans la zone euro (10h00). De quoi patienter jusqu'à la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne, attendue à 13h45. Si le statu quo sur les taux est acquis, les observateurs attendent de connaître les observations de Mario Draghi sur l'évolution économique (à partir de 14h30). Aux États-Unis, le programme se compose des inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30, consensus 219 000), des indices PMI flash (15h45), de l'indice du Conference Board (16h00, consensus -0,1%) et des stocks pétroliers hebdomadaires (17h00). Ce matin, la Banque de Corée à laissé ses taux inchangés tout en abaissant sa projection d'inflation.C'est toujours le calme plat entre le dollar et l'euro, à 1,1348 USD pour 1 EUR. Même constat sur l'once d'or, qui se traite 1281 USD (-0,15%) et sur le baril, avec un WTI à 52,41 USD et un Brent à 60,78 USD. A 2,743%, le rendement de l'obligation américaine à 10 ans est, lui aussi, inchangé. Pas plus d'activité du côté du Bitcoin, à 3554 USD.