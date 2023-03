Les hausses de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne commencent à peine à produire leurs effets sur l'économie, mais leur transmission pourrait devenir plus forte en raison des turbulences bancaires, a déclaré Christine Lagarde, présidente de la BCE, mercredi.

Les investisseurs se demandent si la BCE sera en mesure de continuer à augmenter les taux pour lutter contre l'inflation élevée malgré les turbulences dans le secteur bancaire qui a vu deux créanciers américains faire faillite et le géant suisse Credit Suisse avoir besoin d'un sauvetage de dernière minute.

Selon Mme Lagarde, les mesures prises par la BCE pour augmenter les coûts d'emprunt pourraient être amplifiées si les banques deviennent plus réticentes à prendre des risques et commencent à exiger des taux plus élevés lorsqu'elles prêtent, ce qui impliquerait probablement que la banque centrale devrait augmenter ses propres taux dans une moindre mesure.

Si, par exemple, les banques commencent à appliquer un "coin d'intermédiation" plus important - ce qui signifie qu'à n'importe quel niveau du taux de base, elles demandent une compensation plus élevée pour le risque perçu qu'elles prennent lorsqu'elles prêtent - alors la répercussion sera plus forte", a déclaré Mme Lagarde.

Elle a réaffirmé la détermination de la BCE à ramener l'inflation dans la zone euro à 2 %, contre 8,5 % le mois dernier, et a fait remarquer que les hausses passées commençaient à peine à être répercutées sur l'économie.

"Pour que les pressions inflationnistes s'atténuent, il est important que notre politique monétaire fonctionne de manière robuste dans le sens d'une restriction", a-t-elle déclaré. "Et ce processus commence seulement à prendre effet aujourd'hui.

La BCE a augmenté le taux qu'elle paie sur les dépôts bancaires d'un nombre record de 350 points de base à 3 % depuis juillet et les marchés financiers s'attendent à une nouvelle augmentation à 3,5 % plus tard dans l'année.

La banque centrale des 20 pays qui partagent l'euro a relevé ses taux pour la dernière fois la semaine dernière, mais elle a supprimé de son message politique l'idée qu'elle les relèverait à nouveau lors de ses prochaines réunions, compte tenu de la récente nervosité financière.