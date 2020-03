La BCE travaillerait à un programme de soutien aux PME touchées par le coronavirus

La propagation du COVID-19 sur la planète a forcé les banques centrales à réfléchir à des façons de soutenir l'économie, même si l'impact réel de l'épidémie est difficile à quantifier. Le blocage des chaînes d'approvisionnement de plusieurs industries et la chute des places boursières ont suffisamment secoué les investisseurs pour qu'ils se tournent vers les pompiers de service.

Du côté de la BCE, la mesure la plus importante en cours de discussion est une opération de refinancement à long terme ciblée (TLTRO) destinée aux petites et moyennes entreprises de la zone euro, celles qui ont le plus à craindre d'un ralentissement économique, selon les informateurs de l'agence de presse. Toutefois, aucune décision n'a encore été prise car la banque n'a pas fini ses travaux préparatoires, laisse-t-on entendre à Francfort, où l'on estime que la première ligne de défense est celle des gouvernements.

Le patron de la banque centrale autrichienne, Robert Holzmann, a estimé que des prêts de ce type valent la peine d'être envisagés, tout en estimant qu'il n'y a pas d'urgence à adopter ces mesures. Son homologue slovaque, Peter Kazimir, est sur la même longueur d'onde quand il rappelle qu'il ne faut pas agir dans la précipitation. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré lundi soir que la banque était prête à prendre des mesures "appropriées et ciblées".

"La facilité de crédit pourrait avoir des caractéristiques spécifiques, notamment une durée plus courte, un taux fixe égal au taux de dépôt de la BCE, si ce n'est inférieur, et une provision maximale qui serait fonction de l'exposition de chaque banque individuelle aux prêts aux PME", a déclaré Frederik Ducrozet, stratégiste en gestion de patrimoine chez Pictet. Les grandes entreprises pourraient également bénéficier du programme de prêt, selon certaines sources.

Toutefois, une autre source citée par Reuters estime que certains membres du conseil des gouverneurs considèrent toujours l'épidémie de coronavirus comme un problème à court terme et largement en dehors du champ d'application de la politique monétaire.