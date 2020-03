La BCE va absorber $750 mds de dette face à l'impact du coronavirus

(Actualisé avec éléments supplémentaires)

FRANCFORT, 19 mars (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a lancé un programme d'urgence d'achat d'obligations, à l'issue d'une réunion imprévue mercredi soir, dans le but d'endiguer une spirale économique négative et une crise financière sur fond de propagation de l'épidémie de coronavirus.

Alors qu'une grande partie de l'Europe a été placée en confinement à cause de l'épidémie, l'activité économique s'est retrouvée quasiment à l'arrêt et les marchés financiers ont reculé au bord du gouffre, laissant entrevoir une profonde récession comparable à celle observée en 2008 lors de la crise financière mondiale.

"A période extraordinaire, action extraordinaire", a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde. "Il n'y a pas de limite à notre engagement à l'euro. Nous sommes déterminés à utiliser le plein potentiel de nos outils, dans notre mandat".

Les achats d'obligations vont se poursuivre jusqu'à ce que la "phase critique" de l'épidémie prenne fin, a indiqué la BCE dans un communiqué, et le papier commercial non-financier sera aussi inclus pour la première fois dans les actifs éligibles.

Sera aussi incluse, pour la première fois, la datte de la Grèce.

Ces achats seront effectués d'ici la fin de l'année 2020, est-il précisé dans le communiqué.

Toutefois la BCE a maintenu le taux de facilité de dépôt à -0,5%, comme elle l'avait fait la semaine dernière en annonçant 120 milliards d'euros d'achats d'actifs, auxquels s'ajoutent les mesures annoncées mercredi.

Avec la flambée des rendements obligataires en périphérie du bloc communautaire et l'allongement en quelques jours de l'écart de rendement entre l'Italie et l'Allemagne, la pression s'était accentuée sur la BCE pour qu'elle engage de nouvelles mesures. (Balazs Koranyi et Francesco Canepa; version française Jean Terzian)