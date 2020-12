La BCE va augmenter et étendre le PEPP, selon Pimco 07/12/2020 | 11:36 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le Conseil des gouverneurs de la BCE se réunit jeudi et Konstantin Veit, senior portfolio manager Euro rates chez Pimco prévoit que que la BCE augmente et étende le programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP). Selon lui, des achats supplémentaires de 600 milliards d'euros, ce qui porterait le PEPP à près de 2 000 milliards d'euros et 17 % du PIB de la zone euro, et la prolongation des achats de six mois jusqu'à la fin de 2021 semblent raisonnables.



Il prévoit des opérations TLTRO supplémentaires au-delà de mars 2021, ainsi qu'une prolongation de la période de taux d'intérêt préférentiel à -1 % dans le cadre du TLTRO-III de juin à décembre 2021, en cohérence avec l'attente d'une prolongation du PEPP sur le même horizon.



Afin de faciliter l'octroi de crédits via le secteur financier, Pimco prévoit également que la BCE prolonge les mesures temporaires d'assouplissement des garanties et la procédure d'appels d'offres à taux fixe avec allocation intégrale (FRFA), ainsi qu'une augmentation des opérations de refinancement à long terme d'urgence. Konstantin Veit ne prévoit pas de réduction du taux de la facilité de dépôt.





© AOF 2020 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue