La BCE va augmenter les taux d'intérêt, probablement en réduisant les subventions aux banques

Craignant que la croissance rapide des prix ne s'installe durablement, la BCE a déjà relevé ses taux au rythme le plus rapide jamais enregistré, et il n'y a guère de répit en vue, car le dénouement d'une décennie de mesures de relance pourrait la mener bien au-delà de l'année prochaine.

La BCE est presque certaine de relever son taux de dépôt de 0,75 % de 75 points de base - pour une augmentation cumulée de 2 points de pourcentage en trois réunions - et de signaler qu'elle n'a pas encore terminé, même si l'ampleur des mouvements ultérieurs reste ouverte au débat.

Mais dans une décision potentiellement plus importante, la banque est également susceptible de prendre les premières mesures pour réduire son bilan de 8 800 milliards d'euros, gonflé par des années d'achats de dettes et de prêts ultra bon marché accordés aux banques.

"La BCE est toujours en mode de rattrapage", a déclaré BNP Paribas. "Nous pensons qu'il y a maintenant une majorité confortable pour amener les taux en territoire restrictif."

Mais la décision sur les taux sera probablement la partie facile de la réunion de jeudi.

Contrairement à ce qui s'était passé en septembre, aucun décideur ne s'est ouvertement opposé à l'idée d'une hausse de 75 points de base jeudi, et les marchés ont pleinement intégré le prix d'une telle décision, ce qui suggère une unanimité facile, d'autant plus que la Réserve fédérale américaine a également fait allusion à une hausse similaire.

Signalant que les mouvements futurs seront plus difficiles, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, ne fournira probablement que de vagues indications, affirmant que d'autres hausses sont nécessaires mais que les données à venir et les nouvelles projections économiques en décembre seront déterminantes.

Bien que l'inflation soit élevée et que la croissance sous-jacente des prix s'étende, la situation globale pourrait être plus équilibrée que par le passé, car les prix de l'énergie sont en baisse, une récession imminente atténuera la pression sur les prix et il n'y a aucun signe de spirale salaires-prix.

La décision sur les taux de la BCE est attendue à 1315 GMT, suivie de la conférence de presse de Lagarde à 1345 GMT.

BATAILLE DES BILANS

La véritable bataille devrait porter sur la manière de réduire le bilan de la BCE.

La question la plus urgente est de traiter les quelque 2 100 milliards d'euros de prêts ultra-avantageux accordés aux banques commerciales, qui causent désormais un casse-tête à la fois politique et financier.

Ayant emprunté à des taux nuls, voire négatifs, les banques peuvent maintenant simplement garer ces liquidités auprès de la BCE pour un rendement positif et sans risque, qui augmente à chaque hausse du taux de dépôt.

"L'optique est mauvaise dans le contexte d'un choc historique sur le revenu des ménages, et la pression politique ne peut être ignorée", a déclaré Frederik Ducrozet, économiste chez Pictet. "Notez que certains pays ont mis en place une taxe sur les bénéfices exceptionnels des banques pour des raisons similaires."

La BCE serait également justifiée d'agir pour des raisons de politique monétaire, car l'abondance de liquidités maintient les taux d'intérêt trop bas - les taux du marché monétaire sont encore légèrement inférieurs au taux de dépôt de la banque centrale.

Cela empêche essentiellement les hausses de taux de se transmettre pleinement à l'économie réelle. La BCE décidera donc probablement de modifier les conditions de ces opérations dites de refinancement à plus long terme ciblées, ou TLTRO, afin d'encourager les banques à les rembourser par anticipation.

Elle décidera donc probablement de modifier les conditions des prêts bancaires, mais le diable se cachera dans les détails car elle ne dispose que d'options imparfaites.

La plus controversée serait une simple modification des conditions, une décision susceptible d'être contestée devant les tribunaux.

"Changer les conditions des TLTRO pourrait nuire à la crédibilité de la BCE et entraîner une réticence des banques à faire à nouveau appel aux TLTRO à l'avenir", a déclaré Carsten Brzeski, économiste chez ING.

La BCE pourrait également créer un système d'étagement où les réserves équivalentes aux emprunts TLTRO seraient rémunérées à des taux inférieurs, tandis qu'elle pourrait également fixer un taux inférieur appliqué aux réserves excédentaires.

Une discussion encore plus controversée pour jeudi portera sur la manière de liquider les 5 000 milliards d'euros de dettes, principalement des obligations gouvernementales, achetées par la BCE.

Bien qu'aucune décision ne soit probable à ce sujet, les décideurs politiques sont susceptibles de signaler qu'ils ont commencé à concevoir des plans pour liquider un programme d'achat d'actifs de 3 300 milliards d'euros en ne réinvestissant pas toutes les liquidités provenant des obligations arrivant à échéance sur le marché.