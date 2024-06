La Banque centrale européenne est pratiquement certaine de réduire ses taux d'intérêt, qui ont atteint des niveaux record jeudi, et devrait reconnaître qu'elle a fait des progrès dans sa lutte contre l'inflation, tout en soulignant que le combat n'est pas encore terminé.

Les responsables politiques de la BCE ont clairement indiqué leur intention de réduire les coûts d'emprunt après avoir constaté que l'inflation dans les 20 pays qui partagent l'euro était passée de plus de 10 % à la fin de 2022 à juste au-dessus de leur objectif de 2 % au cours des derniers mois.

Cette baisse généralisée a été jugée plus que suffisante pour que la BCE commence à mettre fin à la série de hausses de taux d'intérêt la plus importante de son histoire, en réponse à la flambée des prix consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Désormais, la BCE rejoindra les banques centrales du Canada, de la Suède et de la Suisse en réduisant ses taux et en prenant de l'avance sur l'influente Réserve fédérale américaine.

Mais ce qui semblait être le début d'un cycle d'assouplissement majeur il y a seulement quelques semaines semble désormais plus incertain, compte tenu des signes indiquant que l'inflation pourrait s'avérer plus rigide que prévu dans la zone euro, comme cela a été le cas aux États-Unis.

Il est donc peu probable que Christine Lagarde, présidente de la BCE, et ses collègues s'engagent à réduire encore les taux d'intérêt lors de leur réunion de juillet ou au-delà.

Au contraire, ils devraient insister sur le fait que toute nouvelle mesure dépendrait des données à venir et que les coûts d'emprunt devaient rester suffisamment élevés pour maintenir l'inflation sous contrôle.

"La réduction définira la nouvelle orientation de la politique, mais comme la dynamique économique dépasse les attentes et que l'inflation intérieure s'avère difficile à maîtriser en 2024, la BCE peut se permettre d'aller lentement et de laisser les données définir les paramètres du cycle d'assouplissement", ont écrit les économistes de la Deutsche Bank dans une note adressée à leurs clients.

Les 82 économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que la BCE ramène son taux de dépôt à 3,75% jeudi, contre un taux record de 4,0%, ce qui constituerait sa première baisse depuis 2019.

Mais tous ne pensent pas que c'est une bonne idée.

Gabriele Foà, gestionnaire de portefeuille chez Algebris Investments, a déclaré que la réduction "pourrait bientôt être considérée comme une erreur politique" et Greg Fuzesi, économiste chez JPMorgan, a déclaré qu'elle était "étrangement précipitée".

"Le coût de l'attente jusqu'en septembre semble faible alors que l'avantage d'obtenir plus de clarté sur les perspectives d'inflation semble élevé", a ajouté M. Fuzesi. "Pour une raison ou une autre, le conseil des gouverneurs de la BCE semble avoir décidé il y a plusieurs semaines déjà de procéder à une réduction en juin.

PAS DE DÉCLARATION DE VICTOIRE

Philip Lane, économiste en chef de la BCE, a donné le ton la semaine dernière en déclarant qu'une baisse des taux ne serait pas une "déclaration de victoire" et que le rythme des réductions supplémentaires dépendrait des progrès réalisés en matière d'inflation et de demande intérieures.

La plupart des économistes s'attendent toujours à deux nouvelles baisses de taux d'ici la fin de l'année et les marchés monétaires anticipent entre une et deux nouvelles baisses, probablement en septembre et en décembre.

Mais certaines données plus fortes que prévu au cours des dernières semaines ont alimenté les craintes d'un "dernier kilomètre" plus difficile que prévu par la BCE sur la voie d'une inflation de 2 % - une préoccupation souvent exprimée par Isabel Schnabel, membre influent du conseil d'administration de la BCE.

L'inflation dans la zone euro a augmenté plus que prévu en mai, la croissance des prix dans le secteur des services, que certains responsables politiques considèrent comme particulièrement importante parce qu'elle reflète la demande intérieure, ayant rebondi de 3,7 % à 4,1 %, selon les estimations préliminaires.

Cette évolution devrait refléter les augmentations de salaires plus importantes que prévu au premier trimestre de l'année, qui ont dopé le revenu disponible des consommateurs après des années d'augmentations salariales inférieures à l'inflation.

"Nous restons confiants quant à la baisse de l'inflation dans le secteur des services, mais il est certain qu'une dynamique du dernier kilomètre est en jeu", a déclaré Paul Hollingsworth, économiste chez BNP-Paribas.

Les enquêtes sur l'activité économique ont également indiqué un rebond plus fort que prévu de l'économie après plus d'un an de stagnation, ce qui devrait forcer la BCE à augmenter ses prévisions de PIB pour cette année lorsqu'elle publiera ses nouvelles projections jeudi.

On s'attend toujours à ce que l'inflation revienne à l'objectif de 2 % de la BCE l'année prochaine, ce qui maintiendrait la banque centrale sur la voie d'un nouvel assouplissement, à moins que de nouvelles surprises ne surviennent au niveau de l'inflation.

"Les cinq trimestres de stagnation de l'économie de la zone euro entre l'automne 2022 et la fin de l'année 2023 suggèrent que la BCE a peut-être réagi de manière excessive avec ses hausses de taux", a déclaré Holger Schmieding, économiste chez Berenberg. "Vu sous cet angle, des taux un peu plus bas sont logiques. (Traduction de Toby Chopra)