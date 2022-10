La BCE va faire un gros coup le 27 octobre avec une hausse de 75 points de base de son taux d'intérêt.

Comme dans une grande partie du monde, l'inflation de la zone euro a grimpé en flèche en raison de la montée en flèche des prix de l'énergie et les chaînes d'approvisionnement qui guérissent encore de la pandémie de coronavirus ont pris un nouveau coup avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La BCE vise une inflation de 2,0 %, or elle était de 10,0 % le mois dernier. Elle atteindra en moyenne un pic de 9,6 % ce trimestre, plus élevé que ce que l'on pensait le mois dernier, avant de dériver progressivement vers le bas, mais n'atteindra pas l'objectif fixé avant la fin 2024, selon le sondage.

"L'inflation est beaucoup trop élevée. Des hausses de taux rapides sont nécessaires. Cependant, la BCE doit également garder un œil sur les spreads obligataires, donc plus de 75bps semble peu probable", a déclaré Brian Martin chez ANZ.

Une grande partie de la pression sur les prix provient des coûts énergétiques. Sans fin en vue du conflit Russie-Ukraine, près de 65 % des 34 personnes interrogées ont déclaré que le coût de la vie dans la zone euro allait s'aggraver ou s'aggraver de manière significative. Seules 12 personnes ont déclaré qu'il s'améliorerait.

"Le pire impact de la crise énergétique sur le secteur des ménages se développera au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, lorsque la demande de gaz est saisonnièrement plus élevée", a déclaré Luca Mezzomo chez Intesa Sanpaolo. (Graphique : Sondage Reuters - Perspectives économiques de la zone euro, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/zjpqkxrzbpx/Reuters%20Poll%20-%20Euro%20zone%20economic%20outlook.PNG)

À l'approche de l'hiver, les prévisionnistes s'attendent à ce que la BCE soit plus agressive dans le resserrement de sa politique.

La banque centrale de l'Union européenne portera le taux de dépôt à 1,50 % et le taux de refinancement à 2,00 % jeudi prochain, une opinion partagée par une majorité écrasante des personnes interrogées dans le cadre du sondage Reuters réalisé du 12 au 18 octobre auprès de plus de 60 économistes.

Les trois quarts des répondants à une question supplémentaire, soit 27 sur 36, ont déclaré que la banque devrait opter pour une hausse de 75 points de base du taux de dépôt, tandis que deux ont dit qu'elle devrait aller plus loin avec une augmentation de 100 points de base. Seuls sept ont recommandé 50 points de base. (Graphique : Sondage Reuters - Perspectives de politique monétaire de la BCE, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/dwvkroxbbpm/Reuters%20Poll%20-%20ECB%20monetary%20policy%20outlook.PNG)

COURT ET SUPERFICIEL ?

La première augmentation de la BCE n'a pas eu lieu avant juillet, lorsqu'elle a ajouté 50 points de base à tous ses taux - portant le taux de dépôt à zéro, sa première fois non en territoire négatif depuis 2014 - et a suivi avec une hausse de 75 points de base en septembre.

Cela a été lent par rapport à ses pairs comme la Réserve fédérale américaine, ce qui a contribué à une chute de l'euro en dessous de la parité avec le dollar américain.

À la fin de l'année, les taux de dépôt et de refinancement devraient s'établir à 2,00 % et 2,50 % respectivement, contre 1,25 % et 2,00 % prévus dans un sondage de septembre.

Le taux de dépôt devait atteindre un sommet de 2,50 % l'année prochaine et le taux de refinancement 3,00 %, soit plus que les sommets de 1,50 % et 2,00 % donnés en septembre. La prévision la plus élevée était qu'ils atteignent 4,00% et 4,50%.

La BCE a promis d'autres hausses et a entamé un débat sur le dénouement de ses 3 300 milliards d'euros (3 250 milliards de dollars) d'achats d'obligations - l'héritage de sa lutte contre la déflation au cours de la dernière décennie.

Deux faucons du conseil des gouverneurs de la BCE ont appelé la semaine dernière à de nouvelles hausses pour lutter contre l'envolée des prix. Mais la banque centrale est également confrontée à une récession dans le bloc et les économistes interrogés dans le cadre du sondage ont donné une probabilité médiane de 70 % d'en voir une dans l'année.

À la question de savoir quel type de récession ce serait, 22 des 46 personnes interrogées ont répondu qu'elle serait courte et peu profonde, tandis que 15 ont dit qu'elle serait longue et peu profonde. Huit ont dit qu'elle serait courte et profonde et un seul a dit qu'elle serait longue et profonde.

L'économie devrait croître de 3,0 % cette année, mais stagner en 2023 avant de renouer avec la croissance en 2024 et de progresser de 1,5 %. Dans le sondage de septembre, ces prévisions étaient de 2,9 %, 0,4 % et 1,6 %.

(1 $ = 1,0144 euros)