La BCE va se réunir pour aborder la revue stratégique

FRANCFORT (Reuters) - Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) va se réunir à huis clos pendant trois jours la semaine prochaine pour tenter d'avancer sur la revue stratégique en cours, a-t-on appris de trois sources informées du projet.

Cette revue, qui a commencé l'année dernière mais a été suspendue pendant une bonne partie de l'année en raison de la crise du coronavirus, a notamment pour but de redéfinir l'objectif d'inflation de l'institut d'émission et le rôle de la banque centrale dans la lutte contre les inégalités et le changement climatique, une démarche déjà adoptée par la Réserve fédérale américaine.

La première réunion physique des 25 membres du Conseil des gouverneurs depuis le début de la crise sanitaire, qui se tiendra à Francfort, recherchera des avancées mais il est loin d'être acquis qu'elle permette de parvenir à un accord, selon l'une des sources.

La BCE annoncera jeudi ses décisions de politique monétaire. Les opérateurs de marché s'attendent à ce qu'elle maintienne la stratégie actuelle.

Le Conseil des gouverneurs ne discutera pas d'un ralentissement des rachats d'actifs mais relèvera sa perspective d'inflation globale pour tenir compte de l'envolée des prix du Brent, anticipe ainsi Arthur Jurus, chef économiste de Landoldt et Cie.

(Balazs Koranyi, Francesco Canepa et Frank Siebelt, version française Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)