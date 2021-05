La BCE veut plus de contrôle après les fiascos Greensill et Archegos

Les régulateurs s'inquiètent depuis longtemps de la montée en puissance de ce que l'on appelle le "shadow banking", c'est-à-dire les prêts accordés par des entités extérieures au secteur bancaire traditionnel qui ne sont pas soumises au même examen que les banques traditionnelles auxquelles elles empruntent souvent.

Ce domaine fait l'objet d'une attention particulière après la disparition, cette année, de la société d'affacturage Greensill et d'Archegos un family office dirigé par l'ancien gestionnaire de Tiger Asia, Bill Hwang. Leur effondrement a causé des milliards de dollars de pertes à plusieurs banques d'investissement internationales, dont le Crédit Suisse, bien que leur impact sur les prêteurs de la zone euro n'ait pas été significatif.

Selon M Enria, ces cas devraient servir de leçon aux autorités de surveillance de la zone euro, qui se concentreront désormais davantage sur la manière dont les banques de l'Union gèrent leur exposition aux entités qui font des paris à effet de levier et hautement concentrés sur les marchés financiers.

"Ce qui m'inquiète le plus, c'est que parfois les banques elles-mêmes n'ont pas de visibilité sur le portefeuille de ces entités", a-t-il déclaré dans une interview, expliquant que les banques seraient jugées en fonction de leur conformité aux lignes directrices de l'Autorité bancaire européenne.

Ces directives disposent que les expositions aux banques parallèles d'une valeur supérieure à 0,25 % du capital d'une banque doivent être additionnées et faire l'objet de contrôles des risques et d'une surveillance par la direction. Les contrôles de la BCE commenceront véritablement lorsque les restrictions de voyage de la COVID-19 seront assouplies, permettant aux inspecteurs de se déplacer plus librement, a déclaré M. Enria.

"Je pense qu'il est beaucoup plus facile d'examiner en profondeur ce type d'exposition si l'on est sur place, que l'on prend le dossier de crédit et que l'on commence à poser des questions sur les contreparties spécifiques", a déclaré M. Enria. La BCE a déjà procédé à un examen approfondi des prêts bancaires accordés à des entreprises à fort effet de levier et M. Enria a déclaré que certaines inspections étaient encore prévues avant que cette initiative puisse être menée à bien.

L'effondrement d'Archegos a été déclenché lorsqu'une société à laquelle il était fortement exposé, ViacomCBS, a annoncé une offre d'actions en mars, ce qui a fait chuter le cours de son action et a amené les banques à exiger que le family office dépose davantage de capitaux en contrepartie de sa position. Greensill, qui prêtait de l'argent à des entreprises en achetant leurs factures au rabais et avait une forte exposition au magnat de l'acier Sanjeev Gupta, s'est effondrée en mars lorsqu'elle a perdu l'assurance qui soutenait ces transactions.