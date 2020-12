La BCE vient passer la seconde couche

La dynamique s'étiole, mais elle reste positive : le CAC 40 a engrangé une cinquième semaine consécutive de gains, même si c'est par la plus petite des marges, à peine 0,2 % de hausse en cinq séances. L'indice parisien a légèrement dépassé 5600 points, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le milieu du mois de février. En ce qui concerne le décor, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Donald Trump n'a toujours pas daigné concéder la victoire à Joe Biden pour la présidence des États-Unis. Les contaminations se multiplient aux Etats-Unis, mais les vaccins arrivent. Le Brexit arrive aussi, dit-on, même si 1628 jours après le referendum (soit pas loin de quatre ans et demi), rien n'a encore été inscrit dans le marbre.

Aussi étonnant que cela puisse paraître en cette période toujours difficile sur le plan sanitaire, les catalyseurs haussiers ne manquent pas. Je pourrais d'abord parler des statistiques impressionnantes en Chine, où l'activité semble avoir depuis un moment déjà surmonté les remous de la pandémie, ce qui ne manque pas de sel puisque c'est dans le pays que tout avait commencé. Ce matin, la seconde puissance économique mondiale a annoncé de nouveaux chiffres explosifs concernant sa balance commerciale, avec des exportations en très vive hausse en novembre. Elles s'appuient notamment sur les équipements de protection personnels et le matériel électronique : la Chine reste l'atelier du monde pour l'adaptation au coronavirus… ce qui ne manque pas de sel puisque c'est dans le pays que tout avait commencé, mais je l'avais peut-être déjà écrit.

Je pourrais aussi parler du plan de soutien que le Congrès doit toujours voter pour relancer l'économie américaine. C'est un peu l'Arlésienne des dernières semaines aux États-Unis, mais cela reste un passage obligé pour franchir l'écueil de la seconde vague qui déferle actuellement dans le pays, trop rapidement pour que l'arrivée des vaccins change la donne. La presse locale a moins évoqué ce fameux plan au cours du weekend, alors qu'il faisait encore les gros titres vendredi. Peut-être est-ce le signe que les choses avancent en coulisses, hors des tactiques politiciennes qui ont empoisonné la négociation ?

Enfin, et je pense que c'est le principal catalyseur de la semaine, la Banque centrale européenne devrait annoncer jeudi la seconde phase de son plan de soutien. J'utilise le conditionnel mais les banquiers centraux européens l'ont quasiment promis. Les économistes pensent que le "programme d'urgence face à la pandémie" (PEPP) va passer de 1350 à 1950 Mds€ et que sa durée sera étendue au moins jusqu'en décembre 2021, voire au-delà. C'est par le biais de ce dispositif que la BCE rachète de la dette publique et de la dette privée pour soulager à la fois les entreprises, les intermédiaires financiers et les Etats. En parallèle, un nouveau round de prêts à des conditions exceptionnelles (TLTRO) sera lancé pour soutenir les établissements bancaires les plus fragiles. La BCE est un peu dans la même situation que la Fed aux Etats-Unis : les deux banques centrales ont déployé un arsenal inédit mais attendent toujours le relais des gouvernements via le levier budgétaire. Si aux Etats-Unis c'est le clanisme bipartisan qui bloque, en Europe les discussions sont compliquées par les positions de francs-tireurs de la Hongrie et de la Pologne et la résurgence des partisans de l'orthodoxie budgétaire. Le conseil européen prévu les 10 et 11 décembre apportera peut-être des réponses avant la trêve des confiseurs.

Comme chaque lundi, quelques nouvelles qui ont marqué le weekend :

La vaccination Covid-19 démarre mardi au Royaume-Uni.

Valéry Giscard d'Estaing a été inhumé samedi dans la stricte intimité familiale, à Authon dans le Loir-et-Cher.

Les discussions sur le Brexit ont repris dimanche. Promis, cette fois, c'est la dernière ligne droite.

Rudy Giuliani, ex-maire de New York, avocat de Donald Trump et acteur dans "Borat 2" a été testé positif au coronavirus.

Washington maintient la pression sur la Chine, selon l'agence Reuters qui a appris que des sanctions étaient prévues contre des officiels chinois, à cause de leur rôle contre le processus démocratique à Hong Kong.

Les indicateurs avancés sont incertains ce matin en Europe. Les places asiatiques ont débuté la semaine dans le rouge malgré les statistiques chinoises.

Les temps forts économiques du jour

La production industrielle allemande (8h00) et les chiffres du crédit à la consommation aux Etats-Unis (21h00) sont au programme. Ce matin, la Chine a annoncé une forte croissance de son import et de son export en novembre.

L'euro évolue à 1,2134 USD. L'once d'or gagne quelques cents à 1837 USD. Le pétrole est stable à 49,06 USD le Brent et à 46,06 USD le WTI. Le rendement des obligations d'Etat américaines à 10 ans atteint 0,95 %. Le Bitcoin reprend 3 % à 19 300 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adecco : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 57 à 58 CHF.

Aker BP : Redburn démarre le suivi à l'achat.

Arkema : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 96 EUR.

ASML : Stifel passe de conserver à acheter en visant 420 EUR.

AstraZeneca : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 9900 GBp.

Dufry : Credit Suisse relève son objectif de cours de 35 à 42 CHF.

Fugro : AlphaValue passe d'accumuler à alléger en visant 3,61 EUR.

HeidelbergCement : Jefferies reprend le suivi à l'achat en visant 78 EUR.

LafargeHolcim : Jefferies reprend le suivi à conserver en visant 49,70 CHF.

Landis+Gyr : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 56 CHF.

Lundin Energy : Redburn démarre le suivi à neutre.

Micro Focus : Goldman Sachs passe de neutre à achat en visant 650 GBp.

Musti : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 12 à 21,50 EUR.

Repsol : Redburn passe d'acheter à neutre.

Rotork : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 310 GBp.

SKF : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 195 SEK.

Soltec Power : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 8,50 EUR.

Superdry : RBC passe de surperformance à performance sectorielle en visant 300 GBp.

Telecom Italia : Berenberg passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 0,33 à 0,38 EUR.

The Swatch Group : UBS reste neutre avec un objectif de cours relevé de 195 à 233 CHF.

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Le PDG d'AXA France, Jacques de Peretti, dénonce un "chantage scandaleux" de la part de l'Etat sur le gel des primes d'assurances.

La Société Générale et le Crédit du Nord valident la fusion de leurs deux réseaux.

Le gouvernement italien veut que la justice transalpine repousse sa décision dans le dossier Vivendi / Mediaset.

Greenpeace dénonce des failles de sécurité sur l'EPR Electricité de France de Flamanville.

Europcar franchit une nouvelle étape dans la renégociation de sa dette au forceps.

Vicat s'associe à trois autres cimentiers européens pour décarboner le secteur dans le cadre de l'initiative "catch4climate".

Amoeba émet une 9 e tranche d'OCA.

tranche d'OCA. La justice repousse la demande d'annulation du redressement fiscal de 5,8 M€ d'Amplitude Surgical, qui fait appel.

Olympique Lyonnais signe une PGE de 76,4 M€ et obtient un moratoire sur ses covenants.

Dans le monde

Annonces importantes