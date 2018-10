La BCE voit sa politique future contrainte par le vieillissement démographique

Parmi les solutions possibles figurent le relèvement de l'âge de la retraite et des politiques



bande d abrutis..avec cette solutions de merde et qui ne vaut qu a court terme. Personne ne veut de toi apres 50 ans déja,alors à 65 ou 70 ans.



y a que chez les fonctionnaires et les politiciens ou ca fonctionnent.