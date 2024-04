BRUXELLES (Reuters) - La Banque européenne d'investissement (BEI) va assouplir ses règles de prêt pour les projets à double usage, militaire et civil, afin de financer davantage d'investissements liés à la sécurité et à la défense, a annoncé vendredi la banque publique européenne.

Les dirigeants de l'UE ont demandé en mars dernier à la BEI de modifier sa politique d'octroi de crédits, qui exclut actuellement les prêts destinés à des projets purement militaires, afin de permettre à l'Europe d'accroître ses capacités de production en matière de défense à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La BEI renoncera à l'avenir au critère imposant que les projets à double usage tirent plus de 50% de leurs recettes escomptées des applications civiles, et remplacera cette exigence par toute utilisation civile plausible.

Cette mesure exclura toujours le financement d'avions de combat, de canons, de chars ou de munitions, ce qui conviendra aux pays qui redoutaient que la banque ne perde sa note AAA si elle commençait à prêter pour des projets purement militaires.

En revanche, le champ d'activité de la BEI sera élargi aux équipements et infrastructures pouvant répondre à des besoins défensifs, militaires ou policiers en même temps que civils, tels que la reconnaissance, la surveillance, la protection et le contrôle du spectre, la décontamination, la recherche-développement, le matériel, la mobilité militaire, le contrôle des frontières et la protection d'autres infrastructures critiques, ainsi que les drones.

Cela aidera en particulier les pays d'Europe de l'Est, qui sont plus préoccupés par une éventuelle invasion russe et qui bénéficient des taux de prêt de la BEI plus avantageux que ceux qu'ils peuvent obtenir sur le marché.

"Nous renforcerons et accélérerons notre soutien à l'industrie européenne de sécurité et de défense tout en préservant notre capacité de financement et les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées", a déclaré la présidente de la BEI, Nadia Calvino, qui a présenté vendredi le plan lors de la réunion des ministres des Finances de l'UE à Luxembourg.

"En tant que bras financier de l'UE, nous devons contribuer à assurer la paix et la sécurité de l'Europe", a-t-elle ajouté.

La BEI dispose d'un enveloppe de 6 milliards d'euros pour accorder des prêts au secteur européen de la sécurité et de la défense.

La banque publique renforcera également sa coopération avec l'Agence européenne de défense (AED).

(Reportage Jan Strupczewski ; version française Diana Mandiá)