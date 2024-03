L'opposition politique croissante aux exportations de céréales ukrainiennes à travers l'Europe n'aura pas d'impact sur les efforts de la Banque européenne de reconstruction et de développement pour aider l'Ukraine à commercialiser ses produits, a déclaré le directeur de la banque à Reuters.

Le président de la BERD, Odile Renaud-Basso, a déclaré que la banque avait toujours l'intention de lancer un programme avec le secteur privé cette année pour assurer le transport des marchandises à l'intérieur du pays, et qu'elle continuait à travailler sur le "couloir de solidarité" qui a permis à l'Ukraine d'acheminer plus de la moitié de ses exportations de céréales via l'Europe depuis le début de la guerre.

M. Renaud-Basso a déclaré que les manifestations qui ont vu des agriculteurs polonais bloquer les postes-frontières ukrainiens et appeler à des restrictions sur les produits agricoles ukrainiens parce qu'ils craignaient une concurrence déloyale, n'avaient pas d'impact sur le travail de la BERD.

"Le monde a besoin des produits ukrainiens... et pour que l'Ukraine puisse soutenir sa propre économie, son effort de guerre et ainsi de suite, elle doit avoir des ressources et être capable d'exporter", a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté qu'un "grand nombre" de projets de la BERD visent à faciliter le transit des marchandises par l'Ukraine, y compris les travaux ferroviaires, routiers et portuaires, ainsi que la capacité de stockage et d'autres aspects logistiques.

La BERD est l'un des principaux bailleurs de fonds du secteur privé ukrainien, et son conseil d'administration a approuvé l'année dernière une augmentation de capital de 4 milliards d'euros visant à lui permettre d'accroître son soutien.

Au début du mois, le courtier en assurances Marsh et les souscripteurs de Lloyd's of London ont annoncé l'extension d'un programme d'assurance maritime contre la guerre soutenu par l'Ukraine, qui couvre non seulement les expéditions de céréales, mais aussi toutes les cargaisons non militaires, telles que le minerai de fer et l'acier.

M. Renaud-Basso a déclaré que la BERD se concentrait désormais sur le mécanisme d'assurance pour le transport terrestre.

"Nous espérons qu'il sera opérationnel dans le courant de l'année", a-t-elle déclaré.

La BERD a déployé 1,5 à 2 milliards d'euros par an depuis le début de la guerre. L'augmentation de capital permettrait au prêteur de doubler son soutien, mais cela ne devrait se produire que si le pays n'est plus en conflit actif et entre dans une phase de reconstruction.

Elle a ajouté que si le soutien financier des États-Unis à l'Ukraine devait diminuer, cela pourrait avoir un impact sur les activités de la BERD, car l'économie ukrainienne en souffrirait.

"Nous suivons cela de très près.