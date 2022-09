La BERD aide à financer la transition du gaz à l'énergie éolienne en Égypte

La BERD lèverait jusqu'à 300 millions de dollars en financement souverain pour des projets comprenant des travaux de stabilisation du réseau égyptien, l'ajout de stockage par batterie, le développement de la chaîne d'approvisionnement locale pour les énergies renouvelables et le recyclage des travailleurs, a déclaré Heike Harmgart, directrice générale de la BERD pour le sud et l'est de la Méditerranée.

Un milliard de dollars distinct promis pour les énergies renouvelables représenterait environ un dixième du financement privé nécessaire pour 10 GW de projets principalement éoliens prévus par le gouvernement d'ici 2028, a-t-elle ajouté.

L'Égypte est un producteur de gaz naturel qui tente de réduire sa consommation intérieure afin de pouvoir exporter davantage vers l'Europe à un moment où les prix et la demande sont élevés suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Elle a un excédent d'énergie après avoir installé trois énormes centrales électriques au gaz construites par Siemens à partir de 2015.

Le gouvernement espère que les exportations de gaz pourront aider à contenir la pression sur la monnaie égyptienne après que la guerre en Ukraine a déclenché la dernière baisse des entrées de dollars provenant des investissements de portefeuille et du tourisme.

Le rôle du gaz devrait être un sujet de discorde lors du sommet sur le climat COP27 en Égypte en novembre.

Les défenseurs du climat affirment qu'il faudrait une transition rapide vers l'abandon du gaz. En tant qu'hôte de la COP27, l'Égypte donne une voix à certains États africains qui veulent continuer à utiliser le gaz comme carburant de transition pour développer leurs économies.

Environ 3GW des 10GW de nouvelle énergie renouvelable prévus seraient mis à disposition pour une phase pilote de production d'hydrogène vert dans le port égyptien d'Ain Sokhna sur la mer Rouge, a déclaré Harmgart.

Une partie servirait à remplacer la capacité perdue suite au déclassement des centrales thermiques.

L'Égypte a annoncé une série de protocoles d'accord pour des projets d'hydrogène vert et d'ammoniac à Ain Sokhna.