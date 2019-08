La BNS restera accommodante pour freiner le franc-Maechler

LAUSANNE, Suisse, 28 août (Reuters) - La Banque nationale suisse (BNS) doit maintenir une politique monétaire accommodante afin de contenir la demande pour le franc suisse, recherché pour son statut de valeur refuge en cette période d'incertitude économique élevée, a déclaré mercredi Andréa Maechler, membre de la direction de l'institution.

S'exprimant lors d'une conférence à Lausanne, elle a souligné que la BNS restait prête à intervenir sur le marché des devises et à maintenir des taux d'intérêt négatifs dans le but de réduire l'attractivité du franc.

Les niveaux records atteints par les dépôts à vue à la BNS suggèrent que cette dernière a augmenté ses interventions sur le marché des changes pour freiner la hausse du franc, la monnaie helvétique ayant touché il y a quelques jours son plus haut niveau depuis plus de deux ans face à l'euro.

"Nous pensons que le franc reste à un niveau très élevé, absolument. C'est pourquoi (...) nous avons besoin d'une politique monétaire expansionniste (...) mais oui, il est clair qu'il y a des risques", a dit Andréa Maechler.

Interrogé sur la possibilité que le bilan de la BNS finisse par devenir trop important, elle a répondu que la banque centrale prenait toujours en compte les avantages comme les inconvénients de ses interventions.

"Nous avons besoin d'une politique monétaire durable et de conserver nos marges de manoeuvre", a-t-elle dit.

La BNS tient sa prochaine réunion de politique monétaire le 19 septembre, une semaine après celle de Banque centrale européenne (BCE).

(Marc Angrand pour le service français)