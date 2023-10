La Banque du Japon a déclaré lundi qu'elle mènerait des opérations supplémentaires d'achat d'obligations, cherchant à ralentir la hausse des rendements après que l'indice de référence ait atteint son plus haut niveau en dix ans.

La banque centrale japonaise a déclaré qu'elle achèterait des obligations d'État japonaises dont l'échéance est comprise entre cinq et dix ans mercredi, le montant de l'achat devant être annoncé au moment de l'opération.

Le rendement du JGB à 10 ans a augmenté de 1 point de base pour atteindre son plus haut niveau depuis septembre 2013 à 0,775% dans la matinée.

Les contrats à terme sur le JGB à 10 ans ont atténué les pertes suite à l'annonce pour être en baisse de 0,12 à 144,84, contre un plus bas de 144,76 plus tôt. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Kim Coghill et Christian Schmollinger)