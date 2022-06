La banque centrale a déclaré qu'elle proposerait d'acheter pour 800 milliards de yens (5,94 milliards de dollars) d'obligations à échéance de plus de cinq ans et jusqu'à 10 ans, contre 500 milliards de yens qu'elle devait initialement proposer.

La BOJ a déclaré qu'elle proposerait également d'effectuer des achats fermes supplémentaires et non programmés d'obligations de diverses échéances plus ou moins longues.

(1 $ = 134,6800 yens)