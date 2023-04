La Banque du Japon devrait maintenir sa politique monétaire ultra-légère, y compris ses objectifs de taux d'intérêt et un plafond de 0,5 % fixé pour le rendement des obligations d'État à 10 ans, lors de la révision des taux de la semaine prochaine, ont déclaré quatre sources au fait de ses réflexions.

Lors de la révision de deux jours qui se terminera le 28 avril, la banque centrale devrait également laisser inchangées ses prévisions, s'engageant à maintenir les taux d'intérêt à un niveau très bas, ont-elles déclaré.

Alors que les salaires augmentent et que la pression inflationniste s'accentue, la BOJ n'est pas pressée de réduire les mesures de relance étant donné les risques de ralentissement de la croissance à l'étranger et l'incertitude quant au maintien des hausses de salaires l'année prochaine, ont déclaré les sources sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

"L'inflation n'ayant pas encore atteint durablement son objectif, la BOJ peut se montrer patiente" en envisageant de modifier le contrôle de la courbe des taux, a déclaré l'une des sources, un point de vue partagé par deux autres sources.

Dans le cadre du contrôle de la courbe des taux (YCC), la BOJ guide les taux d'intérêt à court terme à -0,1 % et le rendement des obligations à 10 ans autour de zéro, avec un plafond implicite de 0,5 %.

L'inflation ayant dépassé son objectif de 2 %, les investisseurs ont spéculé sur le fait que la BOJ allait bientôt supprimer ou mettre fin au YCC, qui, selon certains, a faussé les prix du marché obligataire et écrasé les profits des institutions financières.