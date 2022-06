La BOJ doit maintenir sa politique d'assouplissement jusqu'à ce que les salaires augmentent davantage, déclare le vice-gouverneur Wakatabe.

La Banque du Japon doit maintenir un stimulus monétaire massif car l'inflation n'a pas encore atteint durablement son objectif de 2%, a déclaré mercredi le gouverneur adjoint Masazumi Wakatabe, soulignant la nécessité de créer un environnement dans lequel les salaires peuvent augmenter plus rapidement.

M. Wakatabe a également déclaré que la politique monétaire n'était pas le bon outil pour faire face à la récente inflation par les coûts au Japon, qui était principalement due à la flambée des coûts du carburant plutôt qu'à une forte demande.

"Puisque les hausses des prix de l'énergie et des denrées alimentaires sont principalement causées par des facteurs de poussée des coûts provenant de l'étranger, il est souhaitable d'y répondre par des mesures autres que la politique monétaire", a déclaré M. Wakatabe dans un discours.

"Les options possibles comprennent la politique fiscale et la politique énergétique pour réduire la dépendance du Japon au pétrole et au gaz naturel", a déclaré Wakatabe, un ancien universitaire considéré comme un partisan de l'assouplissement monétaire agressif.

Les analystes s'attendent à ce que la hausse des coûts des carburants et des matières premières maintienne l'inflation de base des consommateurs japonais, qui a atteint 2,1 % en avril, autour de l'objectif de 2 % de la banque centrale pendant la majeure partie de cette année.

Mais M. Wakatabe a déclaré que le Japon doit encore atteindre l'objectif de prix de la BOJ de manière durable, ajoutant que les augmentations de prix doivent être soutenues par des salaires plus élevés et des attentes d'inflation plus fortes.

Il a également mis en garde contre les risques qui pèsent sur les perspectives économiques du Japon, tels que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par les restrictions COVID-19 de la Chine et la possible volatilité du marché due aux hausses des taux d'intérêt américains.

"Si les risques pour l'économie se matérialisent, la BOJ ne doit pas exclure de prendre des mesures supplémentaires d'assouplissement monétaire sans hésitation", a-t-il déclaré.

M. Wakatabe a exprimé des doutes quant au retour de l'économie mondiale à une ère d'inflation élevée et soutenue.

"En laissant de côté les autres pays, ma plus grande préoccupation pour le Japon, du moins pour l'instant, reste la poursuite d'une croissance faible, de taux d'intérêt bas et d'une inflation faible", a-t-il déclaré. (Reportage de Leika Kihara ; édition de Chang-Ran Kim et Sam Holmes)