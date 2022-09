La BOJ s'apprête à mettre fin au programme d'allègement du COVID, mais ne change rien à sa politique de relâchement.

Une décision finale sera prise lors de la réunion de politique générale de la BOJ les 21 et 22 septembre, au cours de laquelle le conseil d'administration examinera les données afin de s'assurer que les cas de coronavirus, qui restent élevés au Japon, n'entraînent pas une chute brutale de l'activité économique, ont indiqué les sources.

L'économie japonaise a enregistré une croissance annualisée de 2,2 % en avril-juin, ce qui représente un rebond plus lent que prévu après le marasme provoqué par le COVID. La résurgence des infections, les contraintes d'approvisionnement et la hausse des coûts des matières premières pèsent sur la consommation et la production.

La liquidation du programme refléterait l'allègement des contraintes de financement parmi les petites entreprises du secteur des services qui ont été les plus durement touchées par la pandémie, la levée des restrictions liées au COVID, y compris l'assouplissement des contrôles aux frontières, contribuant à relancer la consommation.

"Bien que certaines entreprises restent sous tension, le financement des entreprises s'est généralement amélioré", a déclaré l'une des sources. "Les conditions pour mettre fin au régime se mettent en place", a déclaré une autre source.

Lors de la réunion de politique générale, la BOJ devrait largement maintenir ses objectifs de taux d'intérêt à -0,1 % pour les taux à court terme et autour de 0 % pour le rendement des obligations d'État à 10 ans.

La reprise fragile du pays a forcé la BOJ à rester une exception parmi la vague mondiale de banques centrales qui resserrent leur politique monétaire pour combattre l'inflation galopante.

La BOJ a déjà réduit la plupart des programmes d'urgence pour amortir le choc immédiat de la crise COVID-19, mais a maintenu intact le programme ciblant les petites entreprises jusqu'en septembre.

La fin de ce programme symboliserait la façon dont la BOJ s'éloigne des politiques de crise et tourne son attention vers des risques plus larges tels que la hausse des coûts des intrants et les perspectives de ralentissement de la croissance mondiale, selon les analystes.

Avec l'élargissement des risques pour l'économie, la BOJ pourrait également modifier une partie de ses orientations politiques qui s'engagent à "examiner l'impact de la pandémie" et à "s'efforcer de soutenir les conditions de financement des entreprises", selon les sources.

Mais la BOJ devrait laisser inchangées les parties les plus importantes de ses orientations qui promettent d'augmenter les mesures de relance si nécessaire, et de maintenir les taux d'intérêt à leurs niveaux "actuels ou inférieurs", ont indiqué les sources.

"La Banque du Japon pourrait discuter d'ajustements mineurs dans les orientations", a déclaré une troisième source. "Mais le message clé ne changera probablement pas, à savoir la nécessité de maintenir une politique ultra-libre."