La Caisse d'épargne Hauts de France, qui fait partie du groupe bancaire français BPCE, a signé un accord avec le groupe chinois Dajia Insurance pour acquérir 100 % de la banque Nagelmackers, la plus ancienne banque de Belgique.

BPCE n'a pas donné lundi de détails financiers sur la transaction, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et de la concurrence.

Fondée en 1747, Nagelmackers a connu une série de changements de propriétaires au cours des deux dernières décennies. Elle a été vendue à la société chinoise Anbang en 2014, qui l'a transférée à Dajia dans le cadre d'une restructuration d'Anbang menée par l'État.

Nagelmackers emploie 400 personnes et possède 50 points de vente en Belgique. Elle gère 4,8 milliards d'euros (5,2 milliards de dollars) d'actifs et compte 110 000 clients individuels, principalement des particuliers.

BPCE a déclaré que l'acquisition proposée accélérerait le développement de la Caisse d'Epargne Hauts de France, une banque coopérative qui opère au nord de Paris et dont le chiffre d'affaires pour 2023 s'élève à 665 millions d'euros. Elle est présente en Belgique depuis 10 ans via sa succursale Caisse d'Epargne Belgium, dédiée aux grandes entreprises belges et aux opérateurs immobiliers.

BPCE a déclaré que l'acquisition proposée est en ligne avec le plan stratégique "Vision 2030" de BPCE visant à se développer en Europe et à diversifier ses revenus.

Le quotidien financier belge De Tijd, qui a annoncé la nouvelle, a rapporté que la banque publique belge Belfius avait également envisagé d'acheter Nagelmackers dans le but de stimuler ses activités de gestion de patrimoine.

L'année dernière, Degroof Petercam, une autre grande société belge de gestion de patrimoine, a été rachetée par le Crédit Agricole.

BPCE, qui n'est pas cotée en bourse et qui emploie 100 000 personnes, exploite les réseaux de la Banque Populaire et de la Caisse d'Epargne et fournit des services de gestion de patrimoine par l'intermédiaire de Natixis Investment Managers.

(1 $ = 0,9188 euros) (Reportage de Geert De Clercq Rédaction de Bernadette Baum)